Super Bowl 2021: Kansas City Chiefs – Tampa Bay Buccaneers, partido final de la NFL

07 de Febrero de 2021.- Kansas City Chiefs 3-0 Tampa Bay Buccaneers | Primer Cuarto | 5:10 | ¡LLEGAN LOS PRIMEROS PUNTOS DE LA TARDE! Harrison Butker consigue el gol de campo de 49 yardas. El campeón pega primero.

Kansas City Chiefs 0-0 Tampa Bay Buccaneers | Primer Cuarto | 6:03 | ¡CERCA DE LA INTERCEPCIÓN! Jamel Dean estuvo a nada de quedarse con el intento de Mahomes.

Kansas City Chiefs 0-0 Tampa Bay Buccaneers | Primer Cuarto | 8:45 | ¡BAJAN! Primera captura sobre Brady y termina una ofensiva más para Tampa Bay. Seguimos sin puntos en el Ray Jay.

Kansas City Chiefs 0-0 Tampa Bay Buccaneers | Primer Cuarto | 11:13 | Ronald Jones viene con la escapada para 13 yardas, es el primer 1&10 para Tampa en el juego.

Kansas City Chiefs 0-0 Tampa Bay Buccaneers | Primer Cuarto | 11:29 | Gran inicio para las defensivas, ahora Tampa Bay seca a su rival y vendrá la segunda ofensiva para Brady.

Kansas City Chiefs 0-0 Tampa Bay Buccaneers | Primer Cuarto | 12:41 | Primera de Mahomes por tierra. Escapada y consigue el 1&10.

Kansas City Chiefs 0-0 Tampa Bay Buccaneers | Primer Cuarto | 13:43 | Termina la primera de Tampa, tres y adiós para los locales, que intentaron con Fournette.

Kansas City Chiefs 0-0 Tampa Bay Buccaneers | Primer Cuarto | 15:00 | ¡Harrison Butker da la patada de salida y arranca el Super Bowl 2021! Tom Brady y Tampa Bay van con la primera ofensiva.

17:34 | Kansas City gana el volado y la primera ofensiva será para Tampa Bay. ¡Se viene el Super Bowl LV! Bienvenidas y bienvenidos a este espectáculo a través de MARCA Claro, aquí les tendremos todos los detalles del encuentro: Buccaneers vs Chiefs por la gloria de la NFL.

17:31 | Es turno de escuchar un poema preparado en video por la poetisa y activista, Amanda Gorman. Tras el acto se brinda un reconocimiento a todo el personal de salud que ha luchado ante la pandemia de coronavirus Covid-19.

17:25 | ¡Suena el Himno Nacional de los Estados Unidos de América! Jazmine Sullivan y Eric Church protagonizan otro de los momentos emotivos de la tarde. ¡Estamos a nada de la patada inicial!

17:20 | Tom Brady busca su séptimo anillo de la NFL. El legendario mariscal de campo quiere convertirse en el segundo en la historia en ganar el Super Bowl como titular con dos franquicias distintas. ¿Lo logrará?.

17:12 | ¡Aparecen en escena los actuales campeones de la NFL! Los Chiefs saltan al emparrillado, seguidos por los Buccaneers, que esta tarde – noche serán locales. ¡Tom Brady quiere ampliar su palmarés!.

THE CHAMPS ARE HERE!#SBLV on CBS pic.twitter.com/QAm3JLmuXz — Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 7, 2021

Sarah Thomas, la primera mujer árbitro en un Super Bowl

17:05 | ¡Esta tarde-noche también será histórica para Sarah Thomas! Será la primera mujer árbitro en un Super Bowl. Con 47 años de edad, Sarah también hizo historia recientemente, al convertirse en la primera en pitar un juego de Playoffs en la NFL. «Su desempeño de élite y su compromiso con la excelencia le han valido el derecho de arbitrar en el Super Bowl. Felicitaciones a Sarah por este bien merecido honor», dijo Troy Vincent, vicepresidente ejecutivo de operaciones de la NFL.

S A R A H T H O M A S 💁‍♀️🏈



La primera mujer que será parte de la plantilla de árbitros en el #SuperBowl 👏🤩 #NFLMX pic.twitter.com/Ocxlg7Kxd4 — NFL México (@nflmx) February 7, 2021

16:55 | Ndamukong Suh está listo para ir en busca del Super Bowl. El egresado de la Universidad de Nebraska logró llegar al súper domingo apenas en su segunda temporada en Tampa Bay. Antes el DL pasó por Detroit, Miami y Los Angeles.

Ready for the moment. pic.twitter.com/47pOGqSgMV — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) February 7, 2021

16:50 | Ambos equipos ya se encuentran en el emparrillado. Se entona ‘Lift Every Voice and Sing’, canción escrita por J. Rosamond Johnson y James Weldon Johnson. Esta melodía es considerada el ‘Himno nacional afroamericano’ en los Estados Unidos de América. Primer momento emotivo de la tarde.

16:45 | Los Chiefs de Kansas City (16-2) buscan el tercer título de Super Bowl en su historia, segundo de manera consecutiva. El año pasado los Jefes vencieron 31-20 a los 49ers de San Francisco.

Get us right, 5! pic.twitter.com/o7q3E9XOeK — Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 7, 2021

16:40 | ¿Qué tal el modelo que usará Juan Thornhill esta tarde-noche? ¡Bob Esponja presente en el Super Bowl! Recordemos que el famoso personaje de los pantalones cuadrados apareció en el Super Bowl LIII.

16:30 | Así fue la llegada de los Buccaneers a la cancha del Raymond James Stadium. Recordemos que Tampa Bay será el primer equipo en jugar el Super Bowl como local, ¿saldrá con la victoria?

¿Cuánto cuesta ir al Super Bowl 2021?

16:20 | Los boletos para el Super Bowl 2021 van de los 9 mil 540 dólares a los 24 mil 750, esto de acuerdo al portal ActionNetwork. Mira este video y escucha la información completa:

¿Quién cantará en el Super Bowl 2021?

16:15 | El show del medio tiempo estará protagonizado por The Weeknd, artista canadiense que ha ganado tres Premios Grammy, además de nueve Billboard Music Awards. El nombre real de The Weeknd es Abel Makkonen Tesfaye, nacido en Toronto el 16 de febrero de 1990. Sus mayores éxitos musicales son ‘Blinding Lights’, ‘Call Out My Name’, ‘Starboy’, ‘The Hills’, ‘Can’t Feel My Face’ y ‘I Feel It Coming’.

¿Cuánto dura el juego del Super Bowl?

16:10 | El encuentro está dividido en cuatro tiempos de 15 minutos; sin embargo no dura una hora. El Super Bowl tiene una duración aproximada a las cuatro horas, tomando en cuenta todas las pausas en el juego y el show de medio tiempo, mismo que dura aproximadamente 15 minutos.

¿Dónde va a ser el Super Bowl 2021?

16:05 | El partido que define al gran campeón de la NFL será desde el Raymond James Stadium, casa de los Buccaneers de Tampa Bay. De hecho, es la primera ocasión en la historia en que un equipo tiene la oportunidad de coronarse en casa, por lo que Tom Brady y compañía pueden hacer historia en un escenario inmejorable… aunque enfrente tienen al actual campeón que busca ganar el Super Bowl en dos ocasiones consecutivas, algo que no se ve desde hace 16 años.

Super Bowl en vivo: Buccaneers vs Chiefs, minuto a minuto

16:00 ¡el Super Bowl LV ya llegó y promete muchas emociones! Un duelo histórico entre Buccaneers de Tampa Bay y los actuales campeones de la NLF Chiefs de Kansas City tendrá como protagonistas a sus quarterbacks: Tom Brady, quien busca su séptimo anillo, ahora echándose a la espalda a unos Buccaneers que no eran favoritos al inicio de la temporada. Por su parte, Patrick Mahomes, quien busca conquistar su segundo Super Tazón consecutivo con los ‘Jefes’ a sus 25 años de edad.

Comparte esto: Facebook

WhatsApp

Twitter