Sospechoso del tiroteo en Colorado permanecerá detenido sin derecho a fianza

(AGENCIAS) 25 de Marzo de 2021.- Tres días después del ataque a un supermercado de Boulder, Colorado, donde 10 personas murieron, el sospechoso Ahmad Al Aliwi Alissa compareció ante el tribunal el jueves por primera vez y el juez determinó que permanecerá detenido sin derecho a fianza.

Kathryn Herold, abogada defensora de Alissa pidió una evaluación de salud “para abordar su enfermedad mental”, no proporcionó detalles sobre lo que podría sufrir . Un fiscal dijo que las autoridades planeaban presentar más cargos.

Durante la breve audiencia, Alissa, de 21 años, compareció ante el tribunal con un cubrebocas. No habló más que para decir “sí” a una pregunta del juez y fue informado de los 10 cargos de asesinato en primer grado que enfrenta. No se declaró culpable, que vendrá más adelante en el proceso judicial.

Un funcionario policial informado sobre el tiroteo había dicho anteriormente que la familia del sospechoso les dijo a los investigadores que creían que Alissa estaba sufriendo algún tipo de enfermedad mental, incluidos delirios.

Los familiares han descrito momentos en que Alissa les dijo que la gente lo seguía o perseguía, lo que, según dijeron, pudo haber contribuido a la violencia, dijo el funcionario, quien no estaba autorizado a hablar en público y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Fue la primera vez que Alissa fue visto en público desde que fue arrestado dentro del supermercado King Soopers en Boulder el lunes y tratado en un hospital por una herida en la pierna.

Alissa fue visto por última vez esposado y sacado del supermercado por la policía. Se había quitado toda la ropa excepto los pantalones antes de ser detenido. Un rifle, un chaleco táctico verde y una pistola fueron recuperados dentro de la tienda de comestibles, según una declaración jurada de arresto.

Si bien la mayoría de los procedimientos judiciales de Colorado se llevaron a cabo con sospechosos que aparecieron por video durante la pandemia, el juez de distrito Thomas Francis Mulvahill ordenó que Alissa compareciera ante él en el tribunal, aunque el público y los medios de comunicación no pudieron ingresar.

Decenas de camiones de medios y reporteros se pararon afuera del juzgado en Colorado. No había señales de manifestantes ni familiares de las víctimas.

