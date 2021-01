Son ya cinco las jóvenes que denuncian a Vicente Fernández

28 de Enero de 2021.- Tras el escándalo que desató la filtración de un video que muestra Vicente Fernández tocando el seno de una fan mientras ambos posaban para una foto, dos jóvenes más evidenciaron que pasaron una situación similar y las pruebas no acaban ahí, al parecer otras dos chicas se suman a las denuncias contra el cantante de “Estos Celos”.

La primera joven que mostró el tocamiento que le hizo “Chente” sin su consentimiento expresó públicamente que no se dio cuenta de lo ocurrido en el momento y cuando lo notó, se sintió violentada y enojada. A su voz, se sumaron otras dos jóvenes con imágenes que dan cuenta de esta práctica que repitió el “Charro de Huentitán” cuando le pidieron una foto.

El revuelo mediático que ocasionó el polémico video de Vicente Fernández llevó al intérprete de “Acá entre Nos” y “Hermoso Cariño” a hacer una aclaración en la que incluso llegó hasta las lágrimas argumentando que no fue su intención acosar a las chicas.

La semana pasada se habían registrado tres denuncias contra el cantante ranchero por la forma en la que tocó a sus seguidoras en el seno cuando le pidieron una foto.

Ahora surgieron dos evidencias más relacionadas al escándalo. La foto de la quinta víctima restaría credibilidad a las palabras de Fernández que sostuvo que todo se trató de un accidente.

Se dice que el primer caso de los tocamientos de Vicente ocurrió en 2017. Sobre las otras dos jóvenes que rompieron el silencio, una de ellas detalló que el cantante le hizo lo mismo a su tía y la tercera dijo que también la mano del intérprete llegó a su seno cuando éste simulaba abrazarla por detrás.

Las acusaciones hacia “Chente” de los dos nuevos casos se hicieron de igual manera mediante fotografías. En los cinco momentos, parece que ni las agredidas ni sus familiares se dieron cuenta de la posición de su mano cuando se tomaron la foto.

Sobre lo ocurrido con la filtración del video, Vicente Fernández expresó no fue su intención ofender a las jóvenes y que para él acosar es…

“Que yo la haya llevado a una caballeriza y que yo le haya bajado la blusa, eso es acoso, pero lo que pasó fue un accidente con ella, no he visto a las otras dos (mujeres que me acusaron), pero ellas también me agarraban y me abrazaban y me decían ‘una foto con beso’ y yo me dejaba, pero con la boca cerrada”

Vicente Fernández