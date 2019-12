Son incorruptibles los mandos de Sedena y Marina: AMLO

Ciudad de México a 17 de Diciembre del 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a los titulares de su gabinete de seguridad afirmando que son honestos e incorruptibles, ello después que se señalara a la cabeza de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, como uno de los elementos que trabajó mientras el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, estaba en funciones.

Unos días después que mencionara que saldrían del gobierno, quienes estuvieran involucrados con el ex funcionario detenido en Estados Unidos, acusado de recibir sobornos del narcotráfico, el Primer Mandatario, indicó, que él mismo investigó a quienes encabezarían las dependencias.

“Quiero comentarles que en los manos, de manera muy particular tanto el almirante Ojeda como el general Luis Crescencio Sandoval, son gentes rectas, íntegras, defensoras dela vida y lo he dicho en otras ocasiones, cuando me tocó designarlos, hice una investigación de todos los almirantes, de todos los generales de división y en los dos casos lo que resaltaba, es que son incorruptibles”.

Aunque el titular de Sedena no habló al respecto, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, negó tener información de elementos que hayan tenido relación con García Luna.

“Bueno esa información si usted la tiene pásemela porque nosotros no sabemos que en esa época, estuviéramos trabajando nosotros muy de la mano con el señor García Luna porque de una u otra manera se pudo haber operado con ellos pero que yo tenga información no hay elementos hoy en día que hayan estado operando directamente con el señor García Luna… y bueno eso qué tiene que ver con que lo hayan detenido… se participó con información que ellos nos dieron eso no quiere decir que nuestros elementos estuvieran inmiscuidos en cosas que hicieran mal o bien con ellos no?”

López Obrador aseguró que se procura que los trabajadores que hayan tenido relación con García Luna en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, no permanezcan en el gobierno, o cualquiera que tenga antecedentes cuestionables y es que enfatizó, la concepción de esta administración es distinta donde en primer lugar ya no se aplica el mátalos en caliente y resolver el problema de violencia con más violencia.

