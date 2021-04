Solicitud de desafuero para Saúl Huerta

Ciudad de México a 24 de Abril de 2021.- La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este sábado que, de ser necesario, se solicitará el desafuero de Benjamín Saúl Huerta, el diputado federal denunciado penalmente por el presunto abuso sexual de dos menores de edad.

“En todos los casos y en particular en este ha sido muy enfática, de que no importa si es diputado o no es diputado, no importa qué carácter tenga en términos de servidor público, tiene que ser sancionada su actuación. Obviamente en una carpeta de investigación abierta, con toda certeza, basada en la realidad y presentada ante el juez. Y en su momento, si es necesario, entiendo que así debe de ser, pues se presentará la solicitud de desafuero”, dijo.

Por la mañana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que el diputado Saúl Huerta, fue denunciado por otro menor de edad por presunto abuso sexual.

“El adolescente narró que en 2019 fue objeto de una agresión sexual, similar a la que denunció hace unos días un adolescente, por hechos ocurridos en un hotel ubicado en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc”, informó la fiscalía en un comunicado.

Ante estas denuncias, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, dijo el pasado jueves que, si es necesario, impulsará el desafuero de Saúl Huerta para que éste sea investigado por las autoridades por el presunto delito de abuso sexual a un menor de 15 años.

Por otro lado, Sheinbaum afirmó que, pese a que los menores no viven en la Ciudad de México, se les está brindando atención por parte de la FGJ-CDMX, a través de su órgano de atención a víctimas.

El diputado buscaba su reelección en el cargo, sin embargo, el partido informó que el aspirante a la representación del distrito 11 de Puebla presentó su renuncia a la candidatura. Un día antes, Saúl Huerta acusó que lo ocurrido se trataba de un intento de extorsión.

