Sofía Reyes reacciona tras ser acusada de llamar «nacos» a Grupo Firme

(AGENCIAS) 24 de noviembre de 2021.- Sofía Reyes ocupa titulares luego de que en redes sociales se viralizó un video en el que presuntamente llama “nacos” a los integrantes de Grupo Firme.

El suceso ocurrió durante la pasada entrega de los Latin Grammy, en la que la agrupación de música regional mexicana obtuvo el premio en la categoría de Mejor Álbum de Música Banda.

Sus integrantes tuvieron un breve encuentro con Sofía en uno de los pasillos del backstage y, aunque no cruzaron palabras entre ellos, la joven de 26 años presuntamente los insultó cuando cuando pasó juntos a ellos.

Un miembro del staff del Grupo Firme, quien supuestamente grabó el video, añadió en la descripción: “Como cuando vas con toda tu buena vibra y pasa la fina de Sofía Reyes y te dice ‘¡Eso, nacos!’. Morra amargada”.

Luego de viralizarse el video, la artista se convirtió en blanco de críticas en redes sociales, por lo que aprovechó su perfil de Twitter para aclarar esta polémica.

“Estoy muy sacada de onda, cansada y muy molesta. Jamás me expresaría así de nadie. Al contrario, los estaba celebrando. Quienes me conocen saben que jamás diría algo así”, escribió Sofía Reyes en su perfil de la famosa red social.

En sus historias de Instagram Sofía Reyes publicó un clip donde explica que en el video se ve que ella estaba celebrando a Grupo Firme y no estaba expresándose despectivamente de ellos.

“Hola quiero decirles que estoy muy sacada de onda y enojada porque acabo de ver una nota donde supuestamente yo me estoy expresando negativamente y despectivamente hacia otros artistas, en donde yo jamás dije lo que dicen que dije, al contrario, me sorprende mucho porque yo los estaba celebrando… jamás me expresaría así de nadie”, declaró la artista.

