Sofía Aragón y otras reinas de belleza se unen para hacer frente a Lupita Jones

Ciudad de México a 19 de Noviembre de 2020.- A principios de esta semana, Sofía Aragón, representante de México en el concurso Miss Universo 2019, contó en un Instagram Live la mala experiencia que tuvo durante su preparación para el certamen, sobre todo porque Lupita Jones, fundadora de la organización Mexicana Universal, no la apoyó económicamente durante el proceso.

Sofía confesó: “Tengo endometriosis, un problema ginecológico y tenía que ir a citas constantemente. Durante toda mi preparación no pude ir ni una sola vez. Le decía a Lupita ‘Por favor, necesito ir al doctor’ y me contestaba ‘Sorry, no hay’”.

Lupita Jones se defendió no sólo de sus afirmaciones, sino también de las de Denisse Franco (Nuestra Belleza 2017), quien la acusó de haberla abandonado semanas antes de presentarse en el concurso de Miss Universo 2017 en Las Vegas.

En un video, la primera Miss Universo mexicana desmintió a Sofía y aseguró que no sólo la apoyó, sino que ella misma pagó los arreglos estéticos que Aragón se hizo para participar en Miss Universo, entre ellos, una rinoplastia, una liposucción y un tratamiento de ortodoncia.

‘Puedo contar la parte de todas las demás porque yo sé de dónde vienen todas y de qué pie cojean… desde la drogadicta, la alcohólica… “Es mejor para ellas que yo no hable y no lo hago porque no las quiero perjudicar, porque no es mi papel, porque yo sí empodero.

Jamás buscaré cómo perjudicar a nadie, soy una mujer que construye, no destruye”. Después de estas declaraciones, Sofía Aragón y Nebai Torres (Miss Internacional México 2018) hicieron un Instagram Live llamado “La verdad detrás de mi corona”, donde, entre otras cosas, hicieron pública su decisión de no responder a las declaraciones de la que alguna vez fue su mentora.

“Ha sido una semana difícil pero no nos vamos a meter en un juego de ‘Dijo, responde; dice, responde’. No estamos aquí por morbo, estamos hablando de nuestra vida.

A lo mejor se puede tomar o malinterpretar para que parezca más algo de entretenimiento, pero no lo es. Estamos hablando de algo personal, de nuestra vida privada”, dijo Sofía Aragón durante la transmisión en vivo.

“¿Cómo lo puedo explicar? Vamos a encontrar la forma, pero estamos muy muy tranquilas porque la verdad sale a la luz. Ustedes saben que las mentiras se pueden mantener escondidas por un tiempo muy corto… Las reinas estamos unidas. Realmente, hemos estado en cercanía con muchas, Neba y yo. Y solamente queremos decirles que les agradecemos esto y que estamos muy tranquilas porque todo va a hablar por sí mismo. Y el tiempo le va a dar la razón a quien la tenga”.

Sofía Aragón y Nebai pidieron a sus seguidores no atacar en redes sociales a la fundadora de la organización Mexicana Universal . “Hay que mantener el respeto; ni siquiera Lupita Jones merece que la ataquen. Bueno… no soy yo para juzgar quién merece qué, pero creo que hay que predicar con el ejemplo y no atacar a nadie. Si ella quiere atacar, que ataque sola, y nosotros no le damos respuesta; nosotros tranquilos.

Las muestras de apoyo son muy valiosas, pero no hay que atacar”, señaló Sofía. Otras ex reinas de belleza que se han sumado a defender a Sofía Aragón son Josselyn Garciglia, Nuestra Belleza 2013, y Ximena Navarrete , Miss Universo 2010.

