Sobrina de Yoss N pide justicia para Ainara

Ciudad de México a 06 de julio de 2021.- Jack Hoffman, hermano de Yoss ’N’ usó sus redes sociales para cuestionar las acusaciones en contra de la youtuber que resultó en su detención hace unos días. En el video, Jack comentó, »yo tengo una duda, si arrestaron a mi hermana por supuestamente hablar de este video, todos los que están hablando de ese caso también mencionan el video, ¿no deberían estar arrestados?» Fue entonces cuando Daff Hoffman, sobrina de Jack Hoffman y Yoss ’N’, usó su cuenta de TikTok para explicar el caso, defendiendo a Ainara, la presunta víctima.

»Hola chiquito, créeme que es muy lamentable por lo que está pasando (Yoss ’N’), y aún más lo siento por la mamá de (Yoss ’N’), la señora Marina, pero no hay que perder de vista que no podemos comparar la libertad de expresión con la exposición de contenido sexual de una menor de edad, que si bien la verdad toda esta información no está muy clara, si compartió o no compartió los videos, pero por ella misma confiesa que tiene en su poder estos videos en donde está siendo violada y abusada una niña, menor de edad, de 16 años, en donde ella no se cansa de catalogarla como una… ya sabes qué, y denigrarla y humillarla públicamente», inició explicando Daff en el video.

Y continuó diciendo, »entonces la justicia no funciona de esa forma Jackito, también la niña necesita justicia porque (Yoss ’N’) se equivocó y no, no la están acusando por hablar de un video, la están acusando de porn*grafía infantil, que es tener en su poder un video, del cual ella confiesa haber visto, tenido en su poder y haber hablado de él tan detalladamente denigrando la forma en la que denigró a esta niña».

»Espero poder haber resuelto tu duda, que estén muy bien», concluyó, horas antes de que un juez vinculara a proceso a Yoss ’N’, tras haber tenido las pruebas suficientes para hacerlo, por lo que pasará 2 meses en prisión, mientras sus abogados apelarán a la decisión del juez.

