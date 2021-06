Slim, con voluntad para apoyar reconstrucción de la L-12: AMLO

Ciudad de México a 23 de junio de 2021.- Las empresas involucradas en la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro han mostrado voluntad para colaborar en su reparación, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó que éste fue uno de los temas que abordó el martes en una reunión con el empresario Carlos Slim y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Con Slim, dijo que pese a algunas diferencias, hay institucionalidad, al contrario de otros que quisieran un presidente que fuera su “empleado”, pero cuando se tiene legalidad y legitimidad “no se puede ningunear al presidente de México porque es el representante de todos los mexicanos”.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, explicó que el objetivo es que, independientemente del proceso judicial que sigue la fiscalía capitalina para deslindar responsabilidades tras el colapso de una trabe en la estación Olivos, y de la reparación del daño a las víctimas, se realice la rehabilitación lo antes posible.

Afirmó que “hay voluntad por parte de las empresas, cosa que celebro, de ayudar, pero es un proceso, hay que terminar los dictámenes”, y aclaró que en su momento la Jefa de Gobierno informará de las acciones en este sentido, en el que la reconstrucción se hará de común acuerdo con las empresas.

“No es vámonos al pleito, ‘nosotros hicimos bien la obra, aquí está la prueba, se llevaron a cabo dictámenes de distintas empresas, colegios, universidad, yo no tengo culpa, y además ya me dieron la razón en el juzgado tal, en la instancia correspondiente del poder Judicial, ya no tengo nada que ver, vámonos al litigio’, no está así la situación. Ellos no quieren eso, y nosotros tampoco”. Igualmente dijo que no es un tema de dinero.

Subrayó que la investigación judicial corresponde a las autoridades competentes, lo cual incluye la atención a los familiares de las víctimas y que no queden en desamparo, pero se pronunció porque ésta se concrete de conformidad con la ley, “por que no creo yo que nadie actúe consciente que sus actos van a ocasionar las pérdidas de vidas. En este tipo de accidentes, ante este tipo de desgracias, se necesitaría ser de muy malas entrañas para estar deseando que pierdan la vida seres humanos”.

A los familiares de las víctimas, dijo que “vamos a estar pendientes para que se haga justicia”.

A la vez, advirtió que hay abogados que “sacan raja del dolor humano” y están “metidos queriendo sacar más, no en beneficio de los familiares de las víctimas, sino de ellos”.

Incluso recalcó que hay una despacho de Estados Unidos, “como si ellos fueran muy justos y nosotros muy injustos. Pero de todas maneras están en su derecho”:

El Jefe del Ejecutivo reconoció que con el empresario Carlos Slim tiene también “diferencias, no crean que todo es coincidencias, tengo diferencias con Carlos Slim pero le reconozco que es institucional y tiene una dimensión social, ayuda y no juega a las vencidas con la autoridad legal y legítimamente constituida”.

En cambio, apuntó que hay otros que “les falta manejo institucional que no saben de estos comportamientos de la urbanidad política. Se sienten muy poderosos, yo creo que tienen menos recursos que Carlos Slim pero tienen ínfulas, mandones, y piensan que el presidente de México debe ser su pelele, su empleado, se olvidan que el presidente de México es el representante del pueblo.

Adujo que hay quienes se marean con el poder e incurren en comportamientos prepotentes y arrogantes.

Además, al explicar que aún se analiza si es posible realizar un proyecto para un tren en Veracruz, indicó que buscará que en 2024 no haya obras en proceso, porque no desea dejar proyectos inconclusos.

