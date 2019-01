Sinéad O’Connor preocupa a fans al asegurar que su hijo pequeño ha desaparecido

(AGENCIAS)

21 de Enero de 2019.- La cantante Sinéad O’Connor, quien volvió a ser recientemente objeto de debate a cuenta de su sorprendente conversión al Islam, ha recurrido a su perfil de Twitter para dar la voz de alarma ante la posibilidad de que su hijo Shane, fruto de su relación con el músico irlandés Dónal Lunny, lleve dos días en paradero desconocido tras haber pasado la noche en casa de un amigo.

“Mi dulce niño de 14 años ha desaparecido y no he sabido nada de él en los últimos dos días. Si eres uno de los padres en cuya casa se quedó recientemente, o en la que permanece, por favor póngase en contacto con la comisaría de policía de Dundrum [Irlanda]. No avisar a las autoridades equivale a no prestar ayuda”, ha alertado en su perfil.

La que fuera una de las intérpretes más populares de la década de los noventa asegura que el menor de edad, quien reside con su padre en Irlanda, habría sido visto por última vez el pasado viernes en la ciudad de Wicklow, pero por el momento ni las autoridades ni el papá del joven se han pronunciado aún sobre tan preocupante asunto para confirmar o, en su defecto, desmentir tal información. “Aquí les enseño una imagen de mi hijo de 14 años. Lleva perdido desde el viernes. La última vez que se le vio fue ese día a las 7.42 de la tarde. Se supone que iba a pasar la noche en casa de alguien llamado Orlando. Si lo ven o si está en su casa [en referencia a los padres de Orlando], por favor avisen a la policía de Dundrum o a la de Wicklow”, es otro de los mensajes que ha compartido la artista. Curiosamente, hace solo unas horas la vocalista ha regresado a la red para lanzar un anuncio que parece dar a entender que Shane -tras haberse puesto en contacto con ella- se encuentra sano y salvo, todo ello tras haberle dado a su madre uno de los sustos más grandes de su vida: “Shane O’Connor, eres un monito travieso y descarado. Eres demasiado joven como para entrar en mi página [de Twitter]. Es para mayores de 18. Levántate del sofá o de la cama, ¡tienes que ir al colegio!”, ha publicado.

Me gusta: Me gusta Cargando...