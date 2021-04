Sindicatos de Transportistas van con Omar Castañeda, candidato de Juntos Hacemos Historia, por el Distrito 02

Gómez Palacio, Durango a 15 de Abril de 2021.- Garantizar los derechos de los transportistas y de los sindicatos del gremio es parte de los compromisos que Omar Castañeda, candidato a diputado federal para el Distrito 02, por la Coalición Juntos Hacemos Historia, asume como parte fundamental para el desarrollo y la transformación de este sector productivo.

El candidato de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, compartió con los transportistas en un evento donde habló de su proyecto, acorde al de Ya Sabes Quién, en materia de beneficio social y apoyo a los sectores conformados por la gente que trabaja.

Transportistas de Grupo Joma, Grupo Jumaco, Transportes 13 de Marzo, Transportes de Personal La Pequeña, Transportes Simón Bolívar, Grupo Cerna, Camiones de Ruta de José Luis Ramírez, Camiones de Ruta de Jorge Martínez, Sindicato Las Águilas, Transportes 13 de Marzo, entre otros acudieron al llamado del candidato quien les agradeció profundamente que pudieran escucharle al ser uno más del pueblo.

«Durango está con Morena, ustedes cuentan con el apoyo solidario de este movimiento para garantizar los derechos de los transportistas que día a día salen y arriesgan su vida para ganar el sustento de su familia», aseveró el candidato morenista.

Ahí mismo y con voz firme declaró ante la multitud que el pueblo debe tener el poder y que el pueblo es Morena, que aglutina a todas y a todos.

«Agradezco a todos los sindicatos, estamos muy contentos por anunciarle a la ciudadanía que nos están apoyando y vamos a ir a cada rincón. Necesitamos ayudar a Ya Saben Quién a que tenga la mayoría en la Cámara de Diputados, a que tenga diputadas y diputados de Morena que garanticen que los emprendedores tengan créditos blandos para los transportistas, para los taxistas, para que puedan hacerse de nuevas unidades que puedan refrendar sin necesidad de empeñar su futuro ni empeñar sus bienes», apuntó.

Omar Castañeda recordó al gremio de estas mujeres «luchonas» y hombres trabajadores que se ganan la vida de recorrer los caminos de nuestro país que él es busca, con la confianza de ellos ser un representante del pueblo.

«Porque quien nada conoce del barrio, quien no conoce lo que es la incertidumbre de saber si van a sacar lo de la renta, lo de la gasolina, quien no conoce eso no puede impulsar las políticas públicas diferentes para resolverlo», finalizó.

En este fructífero encuentro con los transportistas fue acompañado por la diputada federal, María Del Carmen Almeida Navarro y por los candidatos a diputados locales: Eduardo García Reyes, candidato a diputado local por el Distrito 12; Ofelia Rentería Delgadillo, candidata a diputada local por el Distrito 11 y; Alejandra del Valle Ramírez, candidata a diputada por el Distrito 10 local.

