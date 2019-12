Sin miedo y sin rencores, Sarita podría viajar a México para cobrar regalías

(AGENCIAS)

18 de Diciembre de 2019.- Pronto se cumplirán tres meses desde la muerte de El Príncipe de la canción, José José, y tras la ola de peleas, dimes y diretes que se suscitó entre sus tres hijos a raíz de su deceso, Sarita Sosa se ha mantenido hermética ante los medios de comunicación, sin embargo, poco a poco ha comenzado a emitir algunos mensajes sobre la situación familiar tan delicada que se pudo ver durante los servicios funerarios del cantante.

En una entrevista para el programa Suelta la Sopa, de Telemundo, Sarita Sosa expresó su sentir a tres meses del deceso de su papá y cómo ha vivido el duelo: “Es difícil no tenerlo aquí, no verlo, no abrazarlo, es aprender a aceptar que él ya no está”.

Al ser cuestionada sobre su opinión ante las severas críticas que el público de su papá ha lanzado en su contra, la hija del intérprete aseguró que a ella le da más risa, y que por su parte no existe ningún resentimiento hacia los fans mexicanos del intérprete.

«Yo siento que es, obviamente, una situación que no tenía que pasar porque igual están juzgando sin saber, al menos de este lado no hay ningún resentimiento hacia México, también es mi país».

Lo anterior fue declarado luego de que la joven fuera cuestionada sobre si tiene pensado viajar a México para recibir el pago de las regalías de las canciones compuestas por José José, a lo que con serenidad respondió que no tiene ninguna prisa porque eso pase, sin embargo, no tiene ningún miedo de viajar hacia el país natal de su papá.

“En su momento, todo es en su momento. No hay prisa”, dijo Sosa cuando le preguntaron si no le interesaba cobrar las regalías, mismas, que se ha dicho ya cobran sus hermanos Marysol y José Joel.

Acerca de las versiones de que tuvo secuestrado a su padre en sus últimos meses de vida y de la supuesta manipulación del acta de defunción, Sara señaló: “cómo lo voy a tener secuestrado en los Estados Unidos, al menos acá eso es imposible”.

Recientemente se dijo que la menor de los Sosa planeaba demandar a José Joel por haber dado a conocer el contenido de las llamadas telefónicas donde informó a él y a Marysol de la muerte de José José.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...