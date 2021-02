Sin alcoholímetro, los tránsitos sancionarán a los que cometan faltas al reglamento: JZI

Torreón, Coahuila a 23 de febrero del 2021.- El alcalde Jorge Zermeño Infante, aclaró que el operativo de Alcoholemia es efectivo para inhibir que los conductores se embriaguen, pero mientras dure la pandemia está suspendido el operativo. Instó a la ciudadanía a ser responsables a la hora de tomar el volante, para evitar accidentes fatales que lamentar como el sucedido en la madrugada del pasado domingo donde perdieron la vida 5 personas incluidas una menor de edad.

Dijo, aunque no haya el “alcoholímetro”, los agentes viales seguirán patrullando las principales avenidas y bulevar para evitar que los automovilistas conduzcan a exceso de velocidad y en estado de ebriedad.

“Aunque no haya alcoholímetro, no quiere decir que los agentes de tránsito no revisen a las personas que vienen con alcohol, que vienen manejando con el celular, a exceso de velocidad y los van a sancionar de acuerdo al reglamento”, manifestó el alcalde de Torreón.

Hizo un llamado a la responsabilidad para que la gente cuide sus vidas y cuide la de los demás, “hay accidentes muy tristes, muy lamentables”.

