Silvia Pinal reaparece en redes sociales tras problemas de salud

(AGENCIAS) 27 de agosto de 2021.- Silvia Pinal reapareció en redes sociales tras su hospitalización por un problema con su presión arterial y una posterior complicación por una tos y una infección en vías urinarias que la mantuvieron internada durante una semana.

Silvia Pinal se dejó ver de nueva cuenta en una story de su hija Alejandra Guzmán. En el breve video, la llamada “Última diva del cine mexicano” posa con sus hijos Luis Enrique y Alejandra y su nieto Apolo, único varón de la dinastía Pinal.

“Happy Family”, se lee en la etiqueta que puso Ale Guzmán.

A fines de junio, Silvia Pinal ingresó de emergencia al hospital por una baja oxigenación.

”Le dieron unos diuréticos y medicinas que, yo creo, causó que se le bajara la presión. Está bien, está estable, le están haciendo estudios porque se le baja la presión y van a ver qué medicamento se le tiene que dar para que no le vuelva a pasar esto”, contó en ese momento Ale.

Días después, Sylvia Pasquel (media hermana de Alejandra), reveló que los médicos de Pinal habían detectado una infección en vías urinarias y por ello seguía internada.

“Les comento que mi mami no saldrá todavía del hospital. Al parecer, el oxígeno le resecó la garganta y tiene mucha tos. Además, le encontraron una pequeña infección urinaria y le van a tratar las dos cosas”, reveló la actriz en un mensaje que envió a Televisa Espectáculos.

¡Doña Silvia Pinal envía este mensaje a la prensa luego de estar hospitalizada! 🙌🏻🎉❤️ #VLA pic.twitter.com/KneIGlY2gP — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 4, 2021

Una semana después de haber llegado al hospital, la diva fue dada de alta, lo que celebró con un video en redes. «Chicos de la prensa, ¡aquí está su vedette favorita! La verdad, me siento muy feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos. Al ratito me voy a poner a ver qué pasó porque luego luego [me preguntan por] el chisme».

La protagonista de películas como Viridiana agregó que lo que la llevó al hospital no fue una complicación grave de salud. “Me fue bien, realmente no fue nada extraordinario, no fue nada grave. Yo me siento muy feliz de que todo haya sido tan rápido y bien. Y estoy lista para otra”, agregó Silvia Pinal para después lanzar un beso a la cámara a manera de despedida.

