Siguen vigentes descargas de Libros Electrónicos en Cultura Coahuila

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 17 de Febrero de 2021.- La Secretaría de Cultura coahuilense (SC) dio a conocer que continúa vigente dentro de su página de internet https://coahuilacultura.gob.mx/libros-en-pdf/ el acceso gratuito para diferentes títulos literarios.

Al respecto, la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil, expresó que esto es parte del Programa Lectura Virtual, que ha sido un gran éxito ya que cuenta con diferentes géneros que son disfrutados por las y los coahuilenses.

“Este apartado en nuestra página oficial nos ha permitido compartir con nuestros usuarios en la distancia exponentes locales de literatura como los cronistas de Piedras Negras y Zaragoza, Julio Santoscoy Cobo y José Alberto Galindo Galindo”, detalló.

Este proyecto ha crecido en los últimos meses, ya que con la contingencia sanitaria la ciudadanía se ha resguardado en sus hogares, por lo que la descarga literaria se ha posicionado como una gran opción para alimentar el hábito de la lectura.

“Una de las grandes ventajas de esta dinámica virtual es que títulos como ‘Los Niños del Mezquite’, del periodista y escritor torreonense Quitzé Fernández, y obras de los demás autores coahuilenses, llegan a personas de todo el País. Además que cada semana se suben nuevos títulos”, explicó.

García Camil mencionó que en recientes meses este sitio web registró más de 12 mil descargas, lo que demuestra que en la entidad las letras y el arte de leer continúa vigente y en aumento.

Algunos de los títulos que se pueden encontrar son los siguientes: “Máximas y aforismos”, de José Domingo Ortiz; “Brujería y hechicería en la Villa de Santiago del Saltillo”, de Alan Caballero; “El Pasado”, de Víctor Palomo; “El Bibliotecario Ciego; Ojo por diente”, de Fernando de la Vara; “La mujer de jade y otros cuentos”, de Vick Medina; “Andurriales de un pistolero cool”, de Miguel Morales; “Papiro Villaldama”, de Julián García; “Lado sur: narrativa y poética de finales del Siglo XX y principios del XXI”, de Ana Josefina Martínez Rodríguez.

También “Danza de Matlachines, Una Tradición Viva y con Futuro”, de Iván Ariel Márquez Morales; “Gobelino medieval, The lady and the unicorn”, poemario de Carmen Ávila Jáquez; “Todavía hay un mar por cruzar para que yo invente mis pulmones”, de Julio César Félix Lerma; “In extremis. Antología personal”, de Luis Javier Alvarado; “Cumplimiento de la voluntad”, de Nadia Contreras; “En perseguirme, Mundo, ¿Qué interesas”, poemas, prosa y recetas de Sor Juana Inés de la Cruz, entre otros.

