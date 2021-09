«Siento la bisexualidad dentro de mí», Nailea Norvind habla de sus preferencias

(AGENCIAS) 08 de septiembre de 2021.- Nailea Norvind, cuyos personajes de villana en diferentes telenovelas conquistaron el público y la catapultaron a la fama desde los 80 que debutó en la televisión, sorprendió luego de romper el silencio sobre sus preferencias sexuales.

La actriz de ascendencia noruega le concedió una entrevista a Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, y durante la charla recordó varios momentos de su carrera y habló sobre su vida amorosa. La periodista recordó su trabajo en la película El Club de los Idealistas, personaje que dio mucho de qué hablar pues desde que estaban filmando, la actriz compartió una fotografía junto a Claudia Ramírez dándose un beso.

“La parte de la libertad también se lo agrego a los personajes, siento que es importante que no crean que un personaje femenino después de cierta edad no tiene ninguna carga de erotismo y de todo y que ya nada más sirvas como para hacer (a la) mamá, cosas así”.

“Me gusta que mis personajes siempre tengan su atractivo visual y su… es que ya no quiero decir su ‘hombre’ porque si me ponen a una mujer, con la mujer o sea, el chiste es que sigamos bombeando lo vital que hay en nosotros”.

Además, Mara le preguntó sobre la fotografía que subió su hija Tessa Ía a Instagram, donde aparece dándose un beso con la cantante Marian Ruzzi, fotografía que causó controversia y hubo quienes se preguntaban si la también actriz había revelado sus preferencias sexuales, por lo que la actriz habló sobre las orientaciones de ella y su familia.

“Totalmente ad-hoc a las Norvind, la bisexualidad ha estado en nuestra familia, no sé si mi abuela… yo creo que hasta mi abuela no nos quiso contar pero mi mamá era una mujer bisexual, yo pues solo me han conocido parejas hombres pero siento la bisexualidad dentro de mí, porque tenemos lo femenino y lo masculino en nosotros”, confesó.

Nailea se sinceró sobre lo que piensa sobre ello, “Yo no creo en las etiquetas, yo no creo en que nos cataloguen de ninguna forma, yo solo admiro que puedas vivir acorde a lo que estás necesitando en cierto momento de tu vida pero todos son procesos”.

Además, contó que a ella no le importa si alguien es gay o no, pues vive libre y sin etiquetas. “A mi otra hija le hicieron una nota pensando que ella era la gay; Tessa estaba más chiquita y decía: ‘¿por qué no me sacan a mí?’ o sea qué importa, yo no creo en etiquetas o que nos cataloguen de ninguna forma y yo admiro que puedas vivir de acuerdo a lo que estés necesitando en cierto momento de tu vida. Admiro eso y lo respeto», señaló.

Nailea habló sobre lo que piensa del amor y si en estos momentos tiene una pareja.“Yo en el amor muy bien. Si hago una retrospección incluso con el padre de mis hijas, estuve enamoradísima y eso no me lo quita nadie y siempre busco eso cuando tengo una relación, solo sé buscar sentir muy bonito y amar al ser que tengo enfrente. Ya aprendí hace unos años que enamorarse no es lo conveniente”.

“Cuando tú te enamoras, estás dándole el poder a alguien de tu ser, es diferente a amar pero en el amor no controlas nada, por más que tu mente te diga o tus amigos ‘este no te conviene’, cuando tú sientes, tú sientes y vas por lo que quieres pero siento que todas las parejas que han llegado a mi vida me han enseñado algo y yo también, me he sentido muy agradecida. Han habido veces que no me enamoro y justo porque no me enamoro lo suficiente… o sea sí quiero una pareja de vida, con quien te comuniques de todo, de tus inseguridades pero eso es lo que tiene que ser tu pareja, no a quien no le quieres contar y hagas cosas a escondidas y no he tenido ese tipo de vida y eso es lo bonito”, puntualizó.

