“Si yo no seré candidato, no habrá elecciones en Guerrero”: Félix Salgado Macedonio

Guerrero a 27 de Marzo de 2021.- Félix Salgado Macedonio advirtió que si se confirma la cancelación de su candidatura a la gubernatura de Guerrero por parte del INE o del Trife no habrá elecciones el próximo 6 de junio en el estado.

Durante un mitin en Coyuca de Benítez, ante cientos de simpatizantes, Salgado Macedonio acusó a los consejeros del INE de ser una autoridad parcial y comparsa y luego aseguró que él será gobernador de Guerrero.

“Si el INE, si el Trife, van a decir que yo no seré el candidato, entonces Morena se queda sin candidato y qué pasa…entonces el mensaje que nos están mandando es que el 6 de junio no habrá elecciones”, aseguró Salgado Macedonio provocando el júbilo de sus simpatizantes.

“No va a haber elecciones en Guerrero para gobernador el 6 de junio se los digo de una vez”.

INE cancela candidatura de Félix Salgado Macedonio

Salgado Macedonio aseguró que él es el candidato a la gubernatura porque así lo decidió el pueblo de Guerrero.

“Yo soy candidato porque el pueblo de Guerrero así lo decidió. Yo no soy delincuente, no he cometido ningún delito, por lo tanto tengo el derecho de ser gobernador”.

El Senador con licencia explicó que sigue realizando eventos porque no ha sido notificado de la resolución del INE de cancelar su registro por no presentar el informe de precampaña.

“No me han notificado como candidato ni a mi ni a Morena. Ahora que me notifiquen debo de suspender la gira. Yo suspendo las apariciones públicas de acuerdo a la ley. Vamos a dar la lucha legal jurídica”.

Se equivocó, si sanción es grosera y arbitraria: Salgado Macedonio responde al INE

