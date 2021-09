Si vamos juntos, gana Durango: Alejandro Moreno

• Seremos factor permanente para consolidar la coalición “Va X Durango”

• Por sus resultados, PRI adelanta para encabezar el proyecto, afirma



Durango, Durango a 28 de septiembre de 2021.- “Los números, las cifras y el trabajo político ponen al PRI por delante para encabezar el proyecto que le ofrezca a los duranguenses mejores oportunidades y la posibilidad de mejorar su calidad de vida”, afirmó el dirigente nacional del instituto político, Alejandro Moreno Cárdenas, al encabezar en Durango un encuentro en el que dio el banderazo de salida a quienes habrán de realizar el trabajo territorial a lo largo y ancho del estado con miras a la elección de 2022.

Dijo que aún y con la convicción de hacer saber y sentir esta demanda, siempre basados en el perfil, en la competitividad y la rentabilidad electoral de los candidatos, el Partido Revolucionario Institucional será un factor permanente de promoción para consolidar la coalición “Va X Durango” porque, reconoció, necesitamos de los demás partidos para ganar; “si vamos juntos: gana Durango”.

Ante priistas de las diferentes regiones y municipios de todo el estado, el presidente nacional del PRI, acompañado por Ricardo Aguilar Castillo, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, se dijo orgulloso de la militancia duranguense por los resultados obtenidos en la pasada elección y tras reconocer el trabajo de Roberto Padilla como delegado nacional en Durango, presentó a Roberto Cavazos Lerma como nuevo responsable en su calidad de Secretario Regional.

Durante su presencia en el estado el presidente nacional priista se reunió con quienes han manifestado su intención para encabezar la candidatura al Gobierno del Estado, por lo que señaló; “aquí (en el PRI) hay apertura a la participación y se escucha a todos; aquí está la formación política, aquí está la capacitación, aquí está la lealtad, aquí está la experiencia y el trabajo por Durango; tenemos todo para volver a gobernar el estado”, ante los secretarios regionales y delegados municipales que rindieron protesta para realizar el trabajo interno en preparación a la contienda electoral.

Afirmó que la unidad es la fuerza del partido, y por eso llamó a cerrar filas a partir de ahora y a redoblar el paso como equipo para trabajar por su instituto político en todo Durango, recordando a los duranguenses que fueron los gobiernos priistas los que construyeron la infraestructura carretera, la hospitalaria, entre otras y con ello dotaron de mayores oportunidades a los habitantes de la entidad.

En presencia de la secretaria general del PRI Estatal, Rocío Rebollo, quien le dio la bienvenida a Durango, de los diputados federales Ismael Hernández Deras y Yolanda de la Torre, los diputados locales encabezados por su coordinador Ricardo López, los alcaldes priistas representados por Homero Martínez de Lerdo, exdirigentes estatales del PRI, miembros del Consejo Político Estatal, síndicos, regidores y muchos otros cuadros distinguidos, Moreno Cárdenas lamentó que en los hechos Morena sea una tragedia y una desgracia para este país, “de todo lo que prometieron no han cumplido nada: no hay crecimiento económico, no hay seguridad, no hay generación de empleos”.

Por su parte, el dirigente estatal del PRI, Arturo Yáñez Cuéllar, refrendó dos compromisos de la dirigencia que encabeza que es poner a la militancia en el centro de todos los esfuerzos, fomentado la participación de todos los militantes en la toma de decisiones; así como regresarle la importancia a los comités municipales y los comités seccionales.

Por ello, convocó nuevamente a la militancia a la verdadera unidad, “porque cuando vamos juntos nos va mejor”, y se comprometió a alejarse de la tentación de tomar decisiones desde el escritorio y, a diferencia, hacer trabajo de mucho territorio.

Dijo que el PRI de Durango está en la ruta de las elecciones del 2022 pensando en las victorias de la gubernatura y las presidencias municipales, en este nuevo tiempo del PRI y este nuevo momento para Durango.

