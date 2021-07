Si se quiere ayudar a Cuba, que cese el bloqueo: AMLO

Ciudad de México a 13 de julio de 2021.- En Cuba debe buscarse una salida mediante el diálogo, sin el uso de la fuerza, sin la confrontación, sin violencia, sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la región militar de Villahermosa, Tabasco, donde se organizó su conferencia de prensa tras un recorrido de tres días por las obras de infraestructura del Tren Maya, expuso con amplitud su postura ante los sucesos del fin de semana en la isla.

Sin rodeos, consideró intervencionista la interpretación que desde un sector político y del ámbito informativo se da al asunto, y la verdad “es que, si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo, como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo. Eso sería un gesto verdaderamente humanitario. Ningún país del mundo debe ser cercado, bloqueado, eso es lo más contrario que puede haber a los derechos humanos. Nadie puede, nadie tiene derecho a tomar esas decisiones que afectan a los pueblos”.

Ante los sucesos, puntualizó, debemos guiarnos siempre por los principios de política exterior: no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y garantizar los derechos humanos.

“Quiero expresar mi solidaridad con el pueblo cubano. Y tienen que ser los cubanos los que decidan, porque Cuba es un país libre, independiente y soberano. No debe haber intervencionismo, no debe utilizarse la situación de salud del pueblo de Cuba con fines políticos, eso debe quedar de lado.

“Hay muchos países con problemas en América Latina, en el Caribe, no es sólo el caso de Cuba; sin embargo, llama la atención que ha habido un despliegue informativo inusual, desde luego promovido por quienes no están de acuerdo con las políticas del gobierno de Cuba, es obvio. No hay que politizar el asunto y no hay que utilizar de bandera el apoyo humanitario para interferir en asuntos que sólo corresponde resolver a los cubanos.”

Ofrece apoyo

La defensa del Presidente se acompañó de la disposición a brindar apoyo humanitario, sin ninguna tendencia o sesgo político, pues México siempre ha sido solidario con la isla y con todos los pueblos del mundo.

“Si el gobierno de Cuba lo considera necesario y su pueblo así lo demanda, el gobierno de México podría ayudar con medicamentos, con vacunas, con comida, porque la salud y la alimentación son derechos humanos fundamentales”, indicó el mandatario.

De tal forma, insistió, si lo solicita el gobierno de Cuba se establecerá un puente, para ayudarle. “Y un llamado reiterado a que no intervengan gobiernos, grupos de intereses creados en la situación interna de Cuba. Que se respete la autodeterminación del pueblo cubano, pero que no haya intervencionismo”, subrayó.

Al preguntarle si observa la mano de países extranjeros en las protestas en la isla, habló de un destinatario: “Yo veo que están interviniendo. Ayer vi un mensaje en redes sociales de un grupo que se llama Artículo 19, financiado en México por el gobierno de Estados Unidos.

“Y ayer casualmente esta organización, que ya hemos denunciado nosotros. Sacó una foto, con cuestionamientos mordaces: ¿Quiénes son ellos para hacer estos juicios? ¿Cómo una organización se sitúa por encima de todos y define una postura política?”

López Obrador mostró la imagen publicada por Artículo 19, describiéndola de esta forma. “¡No es de La Habana!, es creo, Egipto. Un montaje. Esto no, la mentira no. Y deseamos de todo corazón que las cosas se resuelvan en paz en Cuba y con respeto a la independencia, a la soberanía del pueblo cubano”.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet