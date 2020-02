Si quieren juicio a expresidentes organícense y recaben firmas: AMLO

Ciudad de México a 21 de Febrero de 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó llevar a juicio a sus predecesores e insistió en que si los mexicanos quieren que se haga de otra forma “se organicen y recaben firmas”.

En la rueda de prensa matutina realizada en La Paz, Baja California, el tabasqueño reiteró que su política es mirar hacia adelante y no permitir la corrupción.

Y como muestra de ellos puso el caso de los expedientes iniciados, pero sin darles seguimiento, en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

López Obrador subió luego el tono de voz y sentenció:

“No se trata de llevar a cabo una persecución, pero sí de hacer justicia. No sólo es castigar, también prevenir, que ya no haya corrupción. Es lo que más nos importa. Miren mi pañuelo blanco a los conservadores. No soy Salinas, no soy Zedillo, no soy Fox, no soy Calderón, no soy Peña Nieto”.