Sherlyn revela por qué terminó con Francisco Zea

(AGENCIAS)

09 de Agosto de 2018.- Cuando terminó con Francisco Zea, Sherlyn no quiso hablar sobre el porqué de la separación, pero ahora que ha pasado un tiempo se sinceró sobre los motivos por los cuales decidió terminar la relación con el periodista, con todo y que ya llevaban un año saliendo y estaban comprometidos.

“Fue un tiempo difícil, no estuvo nada padre.Todo iba maravillosamente hasta que dejó de estar maravilloso”, indicó la mexicana en entrevista con People en Español.

Después, claramente dejó ver que se separaron por una cuestión de infidelidad por parte de Zea.

“Hay personas que son buenas para ser parejas y otras que no, y creo que hay gente que es propensa a no poder mantenerse en fidelidad en una relación y para mí la fidelidad es muy importante.

“Me parece que es como un requisito para el amor, cuidar eso para que no se dañe, para que no se ensucie, para que no te rompan el corazón – que creo que esa es la premisa de estar enamorado— yo te cuido el corazón, tú me lo cuidas a mí y vamos a disfrutar esto que se tiene; entonces,hay gente que lo toma como déjame ver cómo te engaño, como soy tu enemigo y es horrible”, indicó la actriz, quien actualmente es una de las protagonistas de la obra Las Arpías.

Sherlyn añadió que cuando se dio cuenta de que ella y su exprometido no iban hacia el mismo camino, decidió terminar todo.

“Preferí que fuera antes de estar casada o en un dado caso con hijos”, expresó.

Eso sí, aunque por el momento está disfrutando de su soltería, sí sueña con algún día formar una familia.

“Sí quiero tener hijos.Sí quiero que estén en una familia bonita, en un entorno tranquilo y estable porque es toda la diferencia”, señaló.

Y aunque muchos la han relacionado sentimentalmente con Kuno Becker, aprovechó la ocasión para aclarar lo que se dice.

“¡No, es mi amigo!”, aseguró.

