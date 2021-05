Sergio Mayer Mori habló mal de RBD, se retracta

Ciudad de México a 26 de Mayo de 2021.- Sergio Mayer Mori aceptó que fue soberbio al hablar de RBD y hasta provocó que Christian Chávez le enviara un mensaje.

Pese a que trabaja en la nueva serie de ‘Rebelde’, Sergio Mayer Mori confesó que “odia” a RBD, por lo que las consecuencias incluyen el desprecio de los fans.

Y es que pese a que ya ofreció disculpas por sus palabras, el actor es blanco de críticas de los fieles seguidores del grupo y la serie, pues ya no lo quieren ni ver.

Todo pasó en una transmisión en vivo por Instagram, donde admitió que nunca le gustó ni la telenovela ‘Rebelde’, ni el grupo RBD ni sus canciones.

“Sí estoy haciendo el proyecto, sí estoy haciendo RBD… sí las tengo que cantar, por contrato, pero odio RBD”, dijo para la sorpresa de sus seguidores.

Las críticas no se dejaron esperar, por lo que Sergio Mayer Mori decidió ofrecer disculpas.

“Tengo que aceptar la lección de humildad que me tocó aprender en estos dias por mi actitud soberbia y las palabras que usé. De todo corazón, perdón”, escribió el actor.

Su mensaje en forma de foto estableció: “Quiero pedirles disculpas a todos y todas las fans de Rebelde, y a mis compañeros en este proyecto. Lamento mucho lo que pasó.

“Me equivoqué al expresarme como lo hice y siento mucho haberlos lastimado. Les prometo que estoy aprendiendo de ustedes”.

Pero ni así logró que lo entendieran. Incluso Christian Chávez se manifestó al respecto:

“Que Triste decir que odias algo que tantos Amamos”, dijo el RBD a sus seguidores.

Los fans han sido claros. En los comentarios en las disculpas que ofreció Sergio Mayer Mori, le escriben:

“Mejor fuera de la serie”; “FUERA”; “Nah, suena a disculpa obligada. Proyecto fracasado”; “Que ya sientes que te quedas sin trabajo?”.

“Si no te gusta rebelde no lo hagas y punto. No se que espera la producción para desvincularlo.. si no amas lo que haces. No lo hagas mucho secreto no existe y existen millones de actores esperando este tipo de oportunidades y ti definitivamente no sabes valorarlo”, escribió alguien más.

“Sí no le gusta el proyecto, que hace entonces?? Dejó ver tan claro que no le apasiona lo que está haciendo. Es mejor que le de la oportunidad a otra persona y se retire”, dijo otra persona.

