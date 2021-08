Señales que dejan ver que los Obama se han alejado de los duques de Sussex

(AGENCIAS) 10 de agosto de 2021.- Desde que Barack Obama era presidente y Michelle Obama primera dama de Estados Unidos, la relación con el príncipe Harry era cercana. Nadie puede olvidar cuando, desde las gradas, Barack y Harry disfrutaron juntos de los Invictus Games, o de la vez que en 2017 Michelle y Harry sorprendieron a estudiantes de la Academia Hyde Park en Chicago. O incluso que Obama le diera una de sus primeras entrevistas a Harry después de dejar la presidencia.

Sin embargo, parece que la relación entre ellos ha cambiado desde que Harry y Meghan Markle abandonaran la monarquía y se mudaran a Estados Unidos. Se pensaba que la cercanía haría que “unieran fuerzas” como las parejas poderosas que son, pero todo indica que ha sido todo lo contrario.

El diario británico The Telegraph resaltó algunos detalles que dejan ver que los Obama ya no son tan cercanos a los duques de Sussex.

Aunque no se sabe si Meghan y Harry recibieron invitación para la fiesta por los 60 años de Barack celebrada el sábado pasado, es un hecho que no estuvieron ahí, a pesar de que amigos en común como Beyoncé, George Clooney o la periodista Gayle King sí acudieron.

De cualquier forma, lo anterior no es una señal tan obvia, como sí puede serlo el hecho de que ninguno de los Obama felicitó públicamente a la pareja tras el nacimiento de su hija, Lilibet Diana, el pasado 4 de junio; a diferencia de cuando nació su primogénito, Archie. En ese entonces Michelle felicitó a la pareja por Twitter y dijo que deseaba conocer pronto al bebé. Por su parte, Barack sí mandó su pésame público a la reina Isabel II tras el fallecimiento del duque de Edimburgo, pero no felicitó tampoco a Harry tras el nacimiento de la bebé.

A muchos extrañó también que en la reciente iniciativa lanzada por Meghan Markle el día de su cumpleaños, 40×40, no incluyera a la ex primera dama en la lista de amigos a los que invitó para unirse, pero sí a Hillary Clinton y Sophie Trudeau, quienes no son tan cercanas a ella como lo era Michelle.

“A los Obama no les gusta que Harry ataque a su familia. No son el tipo de personas que querrían que sus hijos hablaran con la prensa”, aseguró a The Telegraph una fuente cercana a la expareja presidencial.

Tal parece que Michelle y Barack no aprueban que Harry y Meghan hayan ventilado sus asuntos familiares durante la entrevista con Oprah Winfrey, quien es amiga de ambas parejas, o en el documental de salud mental The Me You Can’t See donde Harry reveló un poco más.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet