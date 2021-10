¿Selena Gomez y Chris Evans juntos? Pistas de un romance que tiene locos a fans

(AGENCIAS) 09 de octubre de 2021.- Sí, el espacio cibernético está de cabeza por un rumor que ha dividido a los fans de Selena Gomez y Chris Evans.

Mientras algunos fantasean con la idea de que sí puedan ser novios y sea ‘el romance’ del año, otros se han manifestado en contra y varios más lloran por los rincones porque se niegan a pensar que esta noticia sea cierta.

La duda comenzó con unas imágenes en las que, presuntamente, la intérprete de 29 años aparece acompañada del actor de 40. Las especulaciones crecieron aún más cuando los seguidores tanto de Gomez como de Evans se dieron cuenta de que hace relativamente poco tiempo los dos se siguen en sus respectivas redes sociales. Para muchos, esto es motivo de un inminente romance.

Fue en Twitter donde comenzaron a circular estas postales en las que ambos actores se ven saliendo del mismo estudio de grabación en Los Ángeles el pasado 1 de octubre. Ese mismo día, supuestamente, habrían cenado juntos en el mismo restaurante e, incluso, se habrían ido en el mismo coche.

A los cibernautas no se les escapa nada y se dieron a la tarea de ir ‘más atrás’ en el tiempo para descubrir si a Selena le gustaba Chris o de dónde había surgido esta ‘loca idea’. ¡Y lo lograron!.

En agosto pasado, la también conductora y actriz asistió como invitada al programa Watch What Happens Live wWth Andy Cohen. Allí Selena fue cuestionada por el público tal y como ha sucedido con algunos famosos que asisten al show. La pregunta fue clara: “Ahora que estás soltera, ¿quién es tu ‘Hollywood crush’ número uno?”. Y Gomez no tardó mucho en responder: “Chris Evans, ¿no es lindo? Es muy lindo”. Y de inmediato tanto Andy Cohen le dio la razón a la intérprete y hasta aseguró ‘Creo que te amaría’.

Obviamente, los rumores corren como pólvora mientras Selena y Chris guardan silencio y sus fans continúan enloquecidos con la idea de verlos juntos (y los memes no paran).

Quizá solo estén preparando un nuevo proyecto en conjunto, pero también debemos recordar que en Hollywood… ¡todo es posible!

