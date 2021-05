Seis estados con elecciones para gobernador concentran el 34% de los homicidios

Seis de los 15 estados que renovarán gobernador el próximo 6 de junio se encuentran en el top ten de las entidades con más homicidios dolosos registrados en lo que va de 2021. Se trata de Baja California, Michoacán, Chihuahua, Sonora, Zacatecas y Guerrero que registran el 34% de los eventos ocurridos en el primer cuatrimestre del año, pero en esas tierras faltan propuestas para enfrentar ese delito.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a abril de 2021, se han registrado 11,277 homicidios dolosos en el país, de los que 3,861 se reportaron en esos seis estados.

Baja California, Michoacán, Chihuahua, Sonora, Zacatecas y Guerrero también son los estados con más políticos y candidatos a puestos de elección popular asesinados durante el actual proceso electoral; a los que se suman San Luis Potosí y Sinaloa.

El 14 de mayo, por ejemplo, en Cajeme, Sonora, el candidato a la alcaldía Abel Murrieta Gutiérrez fue asesinado mientras repartía propaganda en calles de esa localidad.

David Saucedo, especialista en seguridad pública, refiere que muchos de los homicidios en el país son resultado de enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.

“Hay dos organizaciones importantes, dos cárteles, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco que se están haciendo pedazos y en cualquier estado del país siempre hay este componente: dos organizaciones delictivas nacionales financiando y restaurando a organizaciones locales lo que dinamita la violencia”, explicó.

En el que fue su último informe trimestral, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los homicidios dolosos son uno de los tres delitos que aún no lograr disminuir, al igual que los feminicidios y la extorsión.

López Obrador también ha asegurado que los homicidios dolosos son por causa de enfrentamientos entre bandas del crimen organizado .

De los 15 municipios con más homicidios dolosos, siete se encuentran en Baja California, Michoacán, Chihuahua, Sonora, Zacatecas y Guerrero.

En los estados que tendrán elecciones, la Fiscalía General de la República identifica la operación de seis grupos criminales: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Arellano Félix, La familia Michoacana, Los Carrillo Fuentes y Los Beltrán Leyva.

En Baja California, Michoacán, Chihuahua, Sonora, Zacatecas y Guerrero, los homicidios dolosos muestran incrementos en los últimos años.

Pocas propuestas para frenar homicidios

Ante las cifras arriba señaladas, es de destacar que en tierras donde predomina el homicidio, las propuestas para enfrentar ese delito son escasas. El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) invitó a los candidatos a gobernador a participar en el proyecto “Por un México Seguro” para que enfrentaran sus propuestas en materia de seguridad pública, sin embargo, ninguno de los punteros participó y los candidatos que lo hicieron no dieron datos específicos sobre el presupuesto que se necesitará para implementar sus estrategias para frenar la violencia.

“Los candidatos no tienen nada que presentar en materia de seguridad o porque los ciudadanos no les importamos, entonces quiere decir que ellos están ahí para detentar el poder”, aseguró el director del Observatorio, Francisco Rivas.

Carlos Rodríguez, especialista en seguridad y miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), explica que los candidatos no presentan propuestas en materia de seguridad porque no es rentable políticamente.

“En campaña, se habla de los temas bonitos, de los temas que gustan y que dan prestigio y normalmente no es la seguridad, la seguridad políticamente es un tema muy costoso. Da más réditos políticos repartir vacunas o pintar escuelas o prometer pozos que decir que vas a enfrentar a la delincuencia y a terminar con homicidios dolosos”, afirma el especialista.

Considera que los candidatos suelen no presentar propuestas porque la seguridad “es el patito feo” de lo que no quieren hablar, pero además porque consideran que no es un problema que les correspondería atender en caso de ganar la contienda.

“No es parte de su responsabilidad, la gran parte de los homicidios dolosos se deben a grupos de delincuencia organizada, y ahí los gobernantes dicen no es de mi competencia, yo me lavo las manos, no es mi asunto, que el gobierno federal”, señaló.

“Meterle más recursos”, coordinación entre los tres niveles de gobierno, instalar 10,000 cámaras, certificar policías, son algunas de las propuestas de los candidatos a gobernador de los seis estados que se ubican en el top ten de homicidios dolosos.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet