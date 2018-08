Seguridad en Coahuila permite el desarrollo de competencias deportivas

Cuatro Ciénegas de Carranza, Coahuila a 20 de Agosto de 2018.- El desarrollo de la segunda etapa de la carrera “Coahuila 1000”, que comprende de Ocampo a Piedras Negras, es una señal de que la entidad es un estado seguro, constatado en esta justa deportiva, señaló Héctor Máynez, Director del Rally.

En esta segunda etapa registraron la salida de 37 vehículos entre autos y motocicletas. Este éxito obliga a analizar para el próximo año una nueva carrera pero que sea un evento previo con menor kilometraje, para fomentar la participación continua en este giro deportivo.

Máynez dijo que se puede considerar que el evento ha sido todo un éxito como se esperaba, siendo por brechas la mayor parte del circuito, dentro del nuevo sistema de recorrido en la especialidad.

Fueron 60 corredores en el Rally Coahuila 1000, además de quienes participaron en el paseo de Torreón a Cuatro Ciénegas.

“Nosotros venimos de Baja California y no tenemos esa integración como la tiene Coahuila. El Gobierno estatal nos ha brindado un apoyo excepcional, es un estado seguro, la gente nos ha recibido bien, son muy hospitalarios, usamos brechas, caminos, e incluso patios de sus casas… es una seguridad total”, expuso.

Consideró que el recorrido que realizó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís es una muestra de que este reto deportivo lo tomó a título personal participando, lo que es una señal de que le gusta este deporte y que en Coahuila tendrá mucho futuro.

Expuso en Baja California se tiene una gran participación de grupos dedicados a esta actividad.

“Coahuila es una entidad segura y tranquila. Es mi primer año como director del Rally, no conocía el Estado, recorrí la ruta seis veces, me quedé a acampar en medio de la nada y no tengo ninguna observación negativa o de inseguridad. Para ser foráneo, en ningún momento me sentí con riesgo o peligro pues hay muy buena seguridad”, aseguró.

La ocupación hotelera que se registró este fin de semana, entre otras cosas por la actividad deportiva, permitió una derrama millonaria en los diversos rubros del comercio local cieneguense.

Me gusta: Me gusta Cargando...