Se revelan nuevos detalles del regreso de Angélica Rivera a la vida pública

Ciudad de México a 23 de Marzo de 2021.- Angélica Rivera prepara un proyecto en muy importante para regresar a la vida pública luego de que hace casi tres años terminara el mandato de su entonces esposo, Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el periodista Juan Manuel Cortés, la actriz volverá contando cómo fue su vida como primera dama de México.

Según el ex director de la revista TVyNovelas, este proyecto podría incluir un libro además de alguna producción en la que cuente sus días en Los Pinos.

“No es momento de regresar a telenovelas, yo creo que está para otras cosas, ella no debería regresar al mundo que dejó en 2007, ella lo que viene, y me lo dicen fuentes cercanas, es que está preparando un mega proyecto, no es cualquier proyecto que incluye un libro y podría ser una serie o un reality autobiográfico para contar lo que muchos no se imaginan”, afirmó Juan Manuel Cortés en el programa Suelta la sopa.

El periodista añadió que el contenido del proyecto va a causar gran polémica, pues ahora le toca a ella contar su lado de la historia. “Dicen que va a ser explosivo, que dejará con la boca abierta a todo el mundo”, añadió.

Juan Manuel Cortés también aseguró que no es verdad que el matrimonio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto fue arreglado, pues ella sufrió mucho cuando la relación acabó. “En lugar de lo que todas piensan, que había un contrato en donde se había escenificado, Peña Nieto le rompió el corazón… ella lloró, lo lloró realmente hasta el último día”, aseguró.

El 6 de febrero, María Celeste Arrarás ya había contado la postura de Angélica Rivera ante la ruptura, pues la entonces conductora de Al Rojo Vivo contó al respecto:

“Nos encontramos, nos saludamos y se detuvo un momentito y me dijo estas palabras textuales, que las apunté porque quiero ser bien seria con las palabras de ella, me dijo: ‘María Celeste, no todo lo que se dice en televisión es cierto’. La mire, tratando de increparla con la mirada, para saber a qué se refería, y solamente me dijo: ‘Algún día voy a dar mi versión y verán que todo es diferente’”. Quizá ya llegó el momento.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet