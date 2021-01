Se registran 350 nuevos casos de Covid-19 en Coahuila

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 22 de Enero del 2021.- Con motivo de mantener a la población informada de los principales avances del Plan Estatal de Prevención y Control COVID-19, la Secretaría de Salud de Coahuila (SS) informa que al momento se registran 350 nuevos casos de COVID – 19 en la entidad, incluidas 35 defunciones. En donde Saltillo y Torreón continúan a la alza con nuevos casos, el día de hoy registraron 65 Saltillo y 65 en Torreón.

Al día de hoy, se contabilizan en Coahuila EN TOTAL 57,411 casos, incluidos 4,743 decesos.

El Gobierno de Coahuila recuerda a las familias la necesidad de resguardarse en casa, también es de suma importancia mantener actividades de recreo para los pequeños dentro del hogar y no salir, solo si es estrictamente necesario (actividades esenciales). También se exhorta a aquellos (as) ciudadanos (as) que – por situaciones de extrema urgencia o de carácter laboral – tengan que salir a la calle usar cubrebocas ya que su uso es obligatorio.

Con la finalidad de fortalecer el sistema inmunológico se sugiere a las familias llevar una alimentación balanceada.

Si presentas algún malestar respiratorio acude a la unidad de salud más cercana o marca al 911.

