Se pesca en la Feria del Libro Coahuila 2021 el Artista Visual Filippo Giusti

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; a 23 Septiembre de 2021.- El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Cultura (SC), recibió al artista visual Filippo Giusti, quien trabaja en el mural oficial de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2021.

Al respecto, la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil, señaló que la FILC es el escaparate ideal para que los artistas de las distintas disciplinas puedan promover cada una de las manifestaciones artísticas, como en este caso la pintura.

“En esta edición tenemos la fortuna de tener en Coahuila a Filippo Giusti, quien será el encargado del mural oficial de la FILC, un genio del pincel que día a día trabaja en un magnifico mural, por lo que invitamos a la ciudadanía a visitarlo y verlo en acción”, explicó.

Filippo Giusti es oriundo de Italia, pero radicado en México hace tiempo, y tiene la encomienda de terminar el mural oficial de la FILC para entregarlo el día de la clausura, que será el domingo 26 de septiembre.

Al respecto, el artista recalca el valor fundamental de todas sus obras, y cómo éstas remiten a una perspectiva de ver el mundo que escapa a la simple apreciación estética.

“Las fotografías capturan sólo la imagen superficial de las personas, pero no me dicen nada de cómo piensan o lo que sienten, no sabemos sobre la parte abstracta, lo que llevamos dentro. Yo veo como si esto fuera un color, y eso es lo que hago, quiero ir más adentro de las personas”, dijo.

Finalmente, mencionó que es una gran oportunidad traer su talento a Coahuila y compartirlo con las y los coahuilense, pues es una oportunidad para desplegar al máximo lo que más le gusta hacer donde valoren su obra y forma de ver el mundo.

Cabe mencionar que Filippo Giusti trabaja en el mural que se encuentra a espaldas de Instituto Italiano de Cultura, dentro de las instalaciones de la FILC.



