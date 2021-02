«Se me va a quemar el corazón», logra reunir a Mon Laferte y Arrolladora Banda el Limón

(AGENCIAS) 26 de Febrero de 2021.- Al sonido de la banda Mon Laferte estrena hoy una nueva versión de su imponente canción “Se me va a quemar el corazón”, y lo hace nada más y nada menos que uniendo su voz a una de las agrupaciones más importantes del género regional mexicano: La Arrolladora Banda el Limón de René Camacho, misma que podrás escuchar en todas las plataformas musicales a partir de las 19:00 hrs.

“Siempre me ha llamado la atención la banda, para mí es algo muy nuevo en lo musical. A Chile llega mucha música mexicana, pero la banda no es algo que se conozca allá. Se me hace alucinante que se acompañe solo de instrumentos de viento… Se dio la oportunidad con La Arrolladora y me encantó. Ellos hicieron el arreglo y les quedó increíble”, comparte Laferte.

El tema que fusiona el talento de la cantautora chilena y los originarios de Mazatlán, Sinaloa, viene acompañado por un video dirigido por Rodrigo Robles y grabado en una cantina del centro de Guadalajara, Jalisco; en él, Mon Laferte simula ser la cantante del lugar, teniendo como público a La Arrolladora.

“Más que un videoclip como tal, quería que la gente lo viera como si fuese un extracto de película. Para mí fue como viajar un poco a un universo mágico. Me gusta la idea de esta austeridad de la cantina y sacarlos de lo que son sus videoclips habituales”, aseguró.

Por otro lado, con esta colaboración, Mon Laferte busca abrirles espacio a las mujeres dentro de la música de banda, para que más allá de participar en los video musicales, también puedan ser parte de una agrupación.

“No sé si exista una banda de puras mujeres, pero por lo menos en las bandas más populares el espacio está ocupado por hombres. Seguramente existen mujeres que quieren tocar y no solo estar de modelo en los videoclips, sino tomar el escenario. Me encanta poder ser un puente para generar esta conversación para que la música de banda, que me parece hermosa, se pueda abrir a otras temáticas y que no sea un espacio reducido para los hombres”.

