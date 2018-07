Torreón, Coahuila a 27 de Julio de 2018.- Este sábado 28 de julio se llevará a cabo una edición más de las Tocadas del Mayrán, pero ahora bajo el nombre de Sesiones de Cantera, cabe recordar que inicialmente fueron llamadas así en homenaje a los conciertos que se realizaban en la década de los noventas en el Teatro Garibay antes llamado Mayrán, pero al ser realizadas en la Casa de Cantera fue necesario un cambio para dotarlas de una identidad propia.

Este evento forma parte de una serie de conciertos que se realizarán con diferentes bandas de la región, con el fin de promover y desarrollar la música original de diferentes estilos en la escena lagunera, con ritmos que van del rock, funk, punk, entre otros. Pero este evento no sólo incluye música, sino también otras expresiones artísticas, por lo que se desarrolla en conjunto con las diferentes coordinaciones del Instituto Municipal de Cultura y Educación (iMCE): Música, Fotografía, Teatro, Cine, Artes visuales y Literatura. Las bandas participantes en esta ocasión son Atlantic, Danlos D, Zazekina, Efekto Alacrán, Nerón, Lxs Pxtronxs y Sangre de Lobo.

Atlantic es una banda inspirada en revolucionar la escena musical en el norte con distintas influencias personales, trabajan en captar la esencia de cada integrante para así crear un nuevo concepto con ideas frescas que motiven a despertar ese sentimiento de convicción y ganas de querer romper la monotonía dentro del rock, para así mantener viva esa llama.

Danlos D fue creado en 2016 por Daniel Delgado García, como una forma de expresión artística catártica que busca unir a las sociedades a través de la música y servicios de entretenimiento diverso, dándole auge al impacto del arte en la ideología y espiritualidad del ser humano, poniéndole especial detalle en la calidad. Profesionalismo y satisfacción del cliente a la hora de experimentar la obra finalizada. Un movimiento altamente influenciado por las culturas orientales, el respeto, puntualidad y disciplina. Nacido en Torreón, Coahuila con influencias del hip hop americano y español, acompañado de armonías de jazz, norteño, música electrónica y cualquier género que pueda convenir, hace una mezcla sin nunca perder la autenticidad original. Apoyado por el veterano del rap mexicano Indho Alakran y el ingeniero Carlos Zuñiga.

Por su parte, Zazekina es una canta-autora con una propuesta RNB/POP alternativa, mezclada con varios géneros del funk al jazz.

Efekto Alakrán es una banda mexicana que libremente mezcla el rap, el rock y el

funk con una energía sonora que impacta hasta en los huesos, como el frío del

desierto lagunero que los cobija desde su nacimiento. Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, son ciudades revolucionarias que han visto crecer al Efekto Alakrán y han matizado la identidad sonora de la agrupación.

Nerón es un trío de Post-punk procedente de Lerdo, Durango. Formado en 2015 por Edgar Martínez (voz y guitarra), Martín Cabral (bajo) y Fernando Mata (batería). En ese año la agrupación dio inicio a la composición de canciones, teniendo la influencia de bandas como Joy Division, The Cure, The Strokes, Arctic Monkeys, The Killers, Soviet Soviet, Interpol, etc. Atrapasueños, es el título del primer sencillo, grabado en estudio y producido en Lerdo. Post-punk es el género que describe al sonido de esta banda, la lente del género de Nerón es mucho más amplia, se apropia del rock, punk de arte y más, buscando la manera de crear un sonido oscuro y original.

Lxs Pxtronxs es un proyecto lagunero de hip-punk conformado por La Reina David, Chola Fresa y Rabia Rivera, con la finalidad de alterar a tu cerebro.

