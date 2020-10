Se debe evitar la movilidad social, no la laboral: Secretario de Trabajo de Coahuila

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 21 de Octubre de 2020.- No se puede recurrir, otra vez, a desactivar la apertura económica y el desempleo: “Hay que evitar la movilidad sí, pero la de carácter social, la que no es indispensable y la que no es necesaria. No la movilidad laboral”, afirmó el Secretario del Trabajo de Coahuila, Román Alberto Cepeda González.

El también coordinador del Subcomité Técnico Regional Covid-19, reconoce que la capacidad hospitalaria en La Laguna está a un 64 por ciento, pero ante esto no se debe recurrir a lo más caro, que sería cerrar las actividades económicas.

Sobre todo, afirmó, cuando se tiene claro que es en las actividades sociales, en lugares no permitidos o avalados por el Subcomité, donde se da el mayor número de contagios por coronavirus.

“Cuando se tomó la decisión de la reapertura se estaba en un porcentaje similar de ocupación hospitalaria. Esto no es echar las campanas al vuelo, hay que tomar decisiones y apelar a la conciencia ciudadana”, dijo.

“Toda vez que arriba del 97 por ciento de los contagios no son atribuibles a la movilidad laboral”.

El servidor público señaló que ha sido en bodas y otros eventos sociales que se hacen de forma clandestina donde se rebasa la cantidad de personas permitidas y se relajan las medidas sanitarias.

Advirtió que en coordinación con los ayuntamientos laguneros se reunirán con este giro, el de los eventos, para dejar claro en qué consisten los protocolos autorizados por el Subcomité.

Habrá sanciones para quienes infrinjan la Ley, notificó, al tiempo que sostuvo que la finalidad no es recaudatoria, sino de prevención de salud.

Con respecto a cuáles son las medidas que se deben respetar en los encuentros de carácter social compartió: No se debe exceder la cantidad de 200 personas; los lugares deben tener la apertura y ventilación correcta; y puede haber música pero sin baile.

Debe haber un filtro con gel antibacterial, toma de temperatura, las personas deben ingresar con cubrebocas, lavarse las manos constantemente y señalética en los sanitarios para respetar la sana distancia, además de otras.

Cepeda González exhortó a la población a no bajar la guardia ante la pandemia por Covid-19: “La pandemia continúa. En Coahuila el uso del cubrebocas es obligatorio y debemos seguir contribuyendo con la idea de que cuidarnos a nosotros es cuidarnos a todos”.

“Debe haber una corresponsabilidad ciudadana, donde vamos a tener que aprender a vivir con esto, entender que hacer las cosas bien es cuidar de Torreón y de Coahuila”.

El Secretario del Trabajo de Coahuila adelantó que habrá una reunión con autoridades municipales de La Laguna para tomar decisiones con respecto a los temas de Halloween y Día de Muertos.

Cepeda González asistió a la Mesa de Seguridad para dar un informe de las acciones del Subcomité de Salud en la Laguna y la situación actual que se tiene por la pandemia en la región.

