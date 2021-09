Se conmemora el CLXXIV aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec

· La ceremonia fue presidida por el alcalde de Torreón, el gobernador de Coahuila y el comandante de la onceava región militar.

· Asistieron autoridades municipales y estatales.

Torreón, Coahuila a 13 de septiembre de 2021.- El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, asistió al acto cívico realizado en la Plaza de la Tortuga, en donde se conmemoró el CLXXIV aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec. Esta ceremonia fue presidida, además del alcalde, por el gobernador Miguel Riquelme Solís, y por el General de División Diplomado de Estado Mayor, Norberto Cortés Rodríguez, comandante de la onceava región militar, al evento asistieron autoridades municipales y estatales.

“En el devenir de nuestra historia hemos llamado héroes a quienes se han distinguido por hechos sus extraordinarios y por su grandeza. A quienes sacrifican todo cuanto tienen y cuánto valen, incluso más allá del cumplimiento del deber. Ha sido nuestra patria verdadera cuna de héroes. Hoy se cumplen 174 años de aquella Gesta Heroica, sin embargo los mexicanos no debemos olvidar el sacrificio realizado por esos héroes.” Enfatizó el Comandante del XXXIII Batallón de Infantería, José Castillo Meza.

Por su parte el alcalde de Torreón mencionó que hacer este tipo de homenajes a los Niños Héroes es para honrar la historia de nuestro país, “son el símbolo de la soberanía nacional, de la defensa de los valores mexicanos, la defensa de la Patria, por eso los honramos”.

Referente a la intención del Presidente de la República por sustituir los monumentos en honor a Cristóbal Colón, comentó hasta el momento no ha recibido ninguna petición al respecto. “La historia no se puede hacer a contentillo, no estoy de acuerdo con la posición histórica que ha asumido el Presidente de la República, los mexicanos somos una fusión de razas,” agregó.

Durante la ceremonia, se realizaron los honores a la bandera, se entonó el himno nacional, se pasó lista y se ejecutó una salva en honor a los Niños Héroes de Chapultepec, además de la declamación de una poesía de Amado Nervo por parte de la alumna Melanie Antonia Rojas García del Colegio América.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet