Se busca regresar a clases presenciales en Campeche y 4 estados más: AMLO

Ciudad de México a 25 de Marzo de 2021.- Al reiterar que se incrementará la cobertura de vacunación anticovid diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que además de Campeche se trabajará para que puedan volver a clases presenciales en Chiapas, Veracruz, Sonora y Chihuahua.

Aclaró que si bien el plan inicial era vacunar a la par a los adultos mayores y a maestros, en las entidades con bajo riesgo de contagio, ahora se decidió enfocar la protección a adultos mayores, para alcanzar la meta de vacunar a 300 mil al día.

En conferencia de prensa realizada este jueves en Campeche, el mandatario subrayó que el objetivo es cubrir en abril a todos los adultos mayores al menos con una dosis porque está demostrado que el biológico evita muertes por Covid y, además, como parte de los preparativos ante un posible rebrote.

“Porque se tiene que prevenir una nueva ola de contagio, como se está viendo en algunos países del mundo; nosotros tenemos que aprovechar que estamos bajando contagios, vamos a la baja de la segunda ola pero no queremos un repunte, queremos que desaparezca o que sea mínimo el daño que cause la pandemia”, indicó.

Destacó que ahora ayuda que hay disponibilidad de 75 por ciento de camas en hospitales, promedio nacional, por lo que todo el personal disponible va a ayudar en la aplicación de vacunación.

En cuanto a Campeche comentó que “ya se llegó a un acuerdo para que gradualmente se regrese a las clases presenciales”, aunque todavía no hay una fecha específica, hecho que se prevé “para abril o para mayo” tanto en esta entidad como en otras, siempre y cuando se vacune a todo el personal de hospitales Covid y luego a los adultos mayores y los profesores.

Previó que en Campeche, antes de que concluya el mes en curso, ya estarán vacunados, con una dosis al menos, todos los adultos mayores del estado, para generar todas las condiciones para el regreso a las escuelas.

“Así está también en posibilidades Chiapas, Veracruz, Sonora y Chihuahua, si consideramos la situación del semáforo”, señaló.

“No queremos que venga una situación inesperada,un repunte, que cuando se presente – y toco madera para que esto no suceda- una nueva ola que ya estén protegidos los adultos mayores”, dijo.

Informó que posiblemente hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el gobernador del Estado de México, así como otros mandatarios den a conocer la ampliación de vacunación en municipios y alcaldías “para avanzar más”.

Vacunas piratas

En la conferencia se le preguntó por las vacunas ‘piratas’ halladas en Campeche.

Ante este tema, el Presidente dijo que ante la pandemia y la necesidad de vacunar a la población debe prevalecer es la fraternidad por encima de las hegemonías, por lo cual es importante para el país mantener buenas relaciones con los gobiernos del mundo.

Afortunadamente – mencionó- hemos logrado que nos apoyen los gobiernos de Rusia, China, de la India, de Estados Unidos; indicó en este último punto que el domingo llegan las primeras dosis enviadas por Estados Unidos, 1.5 millones de frascos (de una programación de 2.7 millones).

Hoy en la madrugada llegó Sinovac, de China, un millón de dosis.

“Entonces, esto que sucedió en Campeche de unas vacunas Sputnik según la investigación no tiene nada que ver las vacunas que está recibiendo el gobierno.

“Por eso fue muy importante tomar la decisión que las vacunas las manejara el gobierno federal, si no, íbamos a tener muchos casos así, se iba a generar un desorden, sino que no íbamos a tener garantía de que se tratara de vacunas reales, eficaces.

“Lo que sucedió aquí demuestra que es importante la coordinación, también que quede claro, porque algunos periodistas que no nos quieren, están buscando que las Sputnik sean de las nuestras, de las que llegan a la secretaría de Salud. Pues no, o fue un contrabando o son hechizas es decir no efectivas, pero aclarar eso”, señaló.

El general secretario Luis Cresencio Sandoval, dijo que en todos los aeropuertos hay personal militar que revisan; aquí en Campeche, tomando en cuenta que era un vuelo privado -con matrícula hondureña- que iba a centroamérica, el personal militar va y revisa la aeronave y encuentra dos hieleras y hasta abajo de productos y bebidas localizan esta vacuna, se da parte de las autoridades y pone a disposición aeronave, personas y el descubrimiento de esas vacunas.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet