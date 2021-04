Se aprobó crédito por 144 mdp para ex trabajadores

Lerdo, Durango a 23 de Abril de 2021.- En el tema de los ex trabajadores que se viene arrastrando históricamente desde la administración del 2007 que encabezó en su momento Carlos Aguilera como presidente municipal, en un acto de irresponsabilidad de su parte, de no liquidar a los ex trabajadores que se dieron de baja, y que hubiera arreglado con una cantidad mínima este tema, a mí me toca enfrentar este problema, porque los anteriores presidentes Roberto Carmona, María Luisa González Achem también le dieron vuelta a ese problema, y hoy a mí me toca con una sentencia de la Suprema corte de Justicia de la Nación, donde ya se nos multó a todos los regidores con 15 UMAS a cada uno, incluido el presidente, síndica y secretario del Ayuntamiento, y hemos decidido tomar de frente este problema”

El día de mañana se llevará a cabo una Sesión Extraordinaria de Cabildo debido a la problemática que enfrenta la actual administración ante la deuda histórica a los ex trabajadores.

El presidente municipal Homero Martínez Cabera explica, que con el firme propósito de atender y erradicar esta problemática heredada que enfrenta el Municipio de Lerdo, Durango, se someterá a consideración en el Órgano Colegiado la posibilidad de solicitar una línea de crédito de 144 millones de pesos para efectuar dicho pago a los ex empleados municipales.

“Hoy hemos tomado la decisión de poder atender de frente este problema histórico que le duele a Lerdo, y que día a día que pasa, la deuda se está incrementando, porque los salarios caídos que representa son alrededor de 30 mil pesos diarios, es decir, si nos tardamos un año más en arreglar este problema, habremos de deber más de 10 millones de pesos a los (ex empleados) que ahorita se acumulan” expuso el alcalde de Lerdo HMC.

El presidente municipal declaró que la Suprema Corte de la Nación multó a los regidores, síndico, presidente municipal, y secretario del Ayuntamiento del H. Cabildo con 15 UMAS a cada uno, y la siguiente sentencia podría ser la inhabilitación del cargo hasta por 90 días, por ello se pretende tomar decisiones que no sean perjudiciales para Ciudad Jardín.

“Hoy nosotros tenemos que enfrentarlo y decirle a la ciudadanía que las decisiones que se están tomando en esta administración, es para garantizar los servicios públicos. Yo, en un acto de responsabilidad como presidente municipal, primero son los ciudadanos, y en eso estaré velando para el hecho que no llegue el momento que hasta nos embarguen las cuentas y eso propicie que se quede sin recolección de basura la ciudad, sin alumbrado público, sin agua potable”

Explicó que, después de tomar una decisión en el H. Cabildo, el decreto se turnará al Congreso del Estado esperando que sea autorizada la contratación de una línea de crédito de 144 millones de pesos, reconoce HMC que es una situación delicada pues el Congreso no permite endeudamientos.

“Ese recurso, si es que el Congreso del Estado, porque la Ley disciplina financiera no permite los endeudamientos más que para infraestructura de obra pública, entonces será un caso especial que la propia Ley lo prevé, hay pasivos contingentes como este, es un caso particular” subrayó.

En su momento se pudo liquidar a los ex trabajadores con un millón y medio, hoy se adeudan 144 millones.

