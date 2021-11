Scarlett Johansson trabaja en otro proyecto con Marvel pese a polémica

(AGENCIAS) 20 de noviembre de 2021.- Scarlett Johansson no solo no terminó su relación con Marvel sino que actualmente está trabajando en un nuevo proyecto cinematográfico con el famoso estudio, propiedad de Disney, con el que hace unos meses se enfrascó en un pleito legal.

Recordemos que en agosto de este año

había demandado a Disney por incumplimiento de contrato, y pedía una compensación de 50 millones de dólares; Johansson alegaba que su contrato se rompió cuando se estrenó Black Widowen la plataforma Disney + casi al mismo tiempo que en cines, lo que para ella había significado una pérdida económica. Cabe aclarar que la denuncia originalmente era contra Marvel y no contra Disney.

Luego se supo que la estrella de cine y el estuido lograron una solución «amigable» y según ella, seguirá trabajando para la compañía. Ahora sabemos que no bromeaba al decir eso o que no lo había dicho solo para quedar bien. Y es que ahora una fuente muy, muy cercana a la actriz asegura que Scarlett trabaja en un proyecto mega secreto con Marvel, el cual no está relacionado con la franquicia Black Widow.

Resulta que este jueves la actriz de 36 años fue honrada con el premio American Cinematheque este jueves por la noche en Los Ángeles y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, estuvo entre las personalidades que le rindieron homenaje. Durante su discurso, Kevin que actualmente está trabajando en un proyecto «ultrasecreto» con Scarlett.

«Ya estamos trabajando con Scarlett en otro proyecto ultrasecreto de Marvel Studios no relacionado con Black Widow con ella como productora”, dijo durante su speech, según reportó The Hollywood Reporter.

“Scarlett es una de las actrices más talentosas, versátiles y queridas de nuestro tiempo. Realmente ha sido un placer trabajar con alguien de su calibre. Desde esas épicas sesiones de entrenamiento que se preparan para una pelea en el pasillo en ‘Iron Man 2’, hasta la gira de prensa mundial en ‘Avengers: Endgame’ y colaborar contigo como productora de ‘Black Widow’. Trabajar contigo Scarlett ha sido realmente uno de los más colaboraciones memorables y gratificantes de mi carrera”, aseguró Feige.

La noticia podría sorprender a los fans, pues la actriz demandó a Disney hace solo unos meses, aunque pues queda claro que la demanda se resolvió y ahora están en términos amistosos nuevamente.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet