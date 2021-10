Scarlett Johansson llega a un acuerdo con Disney para cerrar su disputa

(AGENCIAS) 01 de octubre de 2021.- Scarlett Johansson y Disney llevaban desde julio un enfrentamiento legal a cuenta de las pérdidas económicas que, para la intérprete, supuso el estreno de su película Viuda Negra en la plataforma de streaming de la compañía al tiempo que lo hacía en los cines de todo el mundo.

La intérprete demandó a la firma a cuenta de los 50 millones de dólares que no habría percibido por culpa de una decisión de la que ella no fue debidamente informada y que, por tanto, sería irregular.

Ahora, la estrella de Hollywood compartió un comunicado para anunciar el conflicto con Disney terminó, ya que las dos partes han llegado finalmente a un acuerdo, tras unas negociaciones marcadas por la más absoluta cordialidad, del que se desprende una solución al parecer plenamente satisfactoria para ella.

Pese a que la intérprete acusaba a Disney de haber violado flagrantemente los términos de su contrato, ahora ha asegurado que seguirá trabajando para la empresa durante muchos años más.

«Me alegro de haber resuelto amigablemente mis diferencias con Disney. Me siento increíblemente orgullosa del trabajo que hemos hecho juntos durante los últimos años y he disfrutado mucho de la relación tan creativa que he mantenido con el equipo. Estoy deseando dar continuidad a nuestra colaboración en años venideros», se lee en un extracto del comunicado emitido por la actriz.

Por su parte, Disney ha revelado que, además de seguir inmersa en el universo cinematográfico de Marvel, Scarlett protagonizará uno de los proyectos más ambiciosos de la compañía: Tower of Terror.

«Me agrada que hayamos llegado a un acuerdo mutuo con Scarlett Johansson en relación con Viuda Negra. Apreciamos sus contribuciones al Universo Cinematográfico de Marvel y estamos deseosos de poner en marcha nuevos proyectos, como la película Tower of Terror», dijo Alan Bergman, principal responsable de los estudios Disney, en otra nota. Al igual que su exitoso filme Jungle Cruise, Tower of Terror se basa en una de las atracciones más populares de los parques temáticos de la factoría.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet