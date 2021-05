Saúl ‘El Canelo’ Álvarez se casó con Fernanda Gómez

(AGENCIAS) 16 de Mayo de 2021.- Saúl El Canelo Álvarez siempre ha sido muy reservado en cuanto a su vida personal, por eso cuando lo cuestionaron recientemente de los supuestos planes de llevar a cabo una boda con todo lujo hoy, para unir su vida con su novia Fernanda Gómez , prefirió no contestar y todo quedó en un rumor.

Sin embargo, a través de redes sociales amigos y colaboradores del boxeador han compartido fotografías y videos del feliz momento en el que Saúl y Fernanda , mamá de su hija María Fernanda , firman el acta y unen su vida en un matrimonio civil, con un escenario idílico: Punta Mita, en la Riviera Nayarit.

Hace unos días en el programa Despierta América , de Univisión, Saúl fue cuestionado acerca de este enlace, pero él se mantuvo firme en su discreción de siempre: ‘Eso es muy personal; como saben, siempre me ha gustado dejar todo muy hablado de lo que es mi vida profesional. ‘Y si es verdad o no (que realizarían su boda civil), ya lo van a ver y lo van a saber, seguramente, ustedes se encargan de saberlo pronto, no se preocupen…’, abundó El Canelo , quien, de acuerdo con las imágenes y clips compartidos por sus más cercanos, ya es esposo de Fernanda .

Las caras felices de la pareja, así como una animada porra que le lanzó un invitado justo cuando estamparon su firma en el acta matrimonial, han sido algunos momentos que fueron captados.

También gracias a otras tomas supimos que el tema que amenizó su marcha fue Cásate conmigo de Silvestre Dangond y Nicky Jam.

En cuanto a los trajes nupciales, el de ella fue en línea ‘A’ con discreta cauda, en blanco roto, decorado con encaje de motivos florales, escote bardot y una amplísima capa de tul. Su pelo lo recogió en una bubble ponytail , enmarcada con una discreta tiara y un maquillaje muy natural.

Él optó, como es lo ideal por el clima del sitio en el que se llevó a cabo el enlace, por un traje en lino color beige, camisa blanca sin corbata ni nudo.

De la ambientación destacaron las miles de rosas blancas colgantes, altos centros de mesa, velas blancas, vajilla a juego y un inmenso arco de flores donde se llevó acabo la celebración. Ya entrada la noche, la encargada de poner la música fue nada menos que Mon Laferte , entre fuegos artificiales que salían de la pista central, Saúl y Fernanda decidieron que su primer baile como esposos fuera al ritmo de Amor completo , que la chilena les interpretó en vivo.

El acceso al evento fue totalmente restringido, por lo que los invitados tuvieron que llegar en carritos de golf y, como pocas veces, no se les impidió el uso de sus teléfonos inteligentes por lo que el evento inundó gran cantidad de cuentas, eso sí, todo en Insta Stories y nada en el feed .

