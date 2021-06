Saúl ‘El Canelo’ Álvarez demuestra una vez más que tiene un GRAN corazón

(AGENCIAS) 22 de junio de 2021.- Saúl ‘El Canelo’ Álvarez dejó claro una vez más el gran corazón que tiene, pues apoyó a una talentosa joven que vendía un cuadro, justo con la imagen del boxeador, para poder financiar sus estudios en artes plásticas.

La historia se viralizó en las redes, luego de que la joven, identificada como Nicole, compartiera una foto del cuadro en sus redes, en la que pedía difusión para encontrar posibles compradores.

“Hola soy Nicki tengo 17 años, soy de Hermosillo Sonora. estoy a nada de terminar la prepa y aún no me inscribo a una universidad por problemas económicos”, publicó en su cuenta de Twitter.

Además, ‘Nicki’ fue captada en una de las avenidas de Sonora, en donde aparece con un cartel en las manos, promocionando su trabajo como pintora de paredes, ropa y cuadros, con el fin de ayudarse a costear sus estudios profesionales. La joven se volvió tendencia en redes sociales y el mensaje llegó hasta un inesperado comprador: Saúl Álvarez.

“Mi sueño es entrar a universidad de artes plásticas en la Ciudad de México. Después de 37 días termine mi pintura del Canelo, acrílico sobre lienzo. Fue uno de mis mayores logros”, agregó.

“Él me inspiró a poder seguir con mis sueños, intentarlo y no detenerme. “Esta pintura significa mucho para mi”. Todas mis obras estarán en venta. Ayúdenme a compartir, pidió.

El boxeador, de 30 años, escribió un tuit arrobando a la joven, en el que escribió un breve: ‘Enterado’. Horas más tarde, Nicole agradeció la difusión y avisó que el cuadro iría con su nuevo dueño, nada más y nada menos que ‘El Canelo’.

«Muchas gracias a todas las personas interesadas en este cuadro, ya no está disponible, se va con Canelo. No me esperaba tantos interesados en esta pintura, estoy muy agradecida», expresó Nicki en sus redes.

Los seguidores del boxeador aplaudieron el gesto del ‘Canelo’ quien se ha distinguido por su solidaridad antes esta clase de peticiones en redes.

