Santos Laguna separó a futbolista mientras disputaba la Liguilla

Torreón, Coahuila a 26 de noviembre de 2021.- En conferencia de prensa, el DT de los «Guerreros» Guillermo Almada, decidió anunciar la separación de Alessio Da Cruz por reiteradas indisciplinas. Esta medida ya se veía venir, luego de que el delantero no haya sido considerado para los cuartos de final.

Tras participar en ocho duelos en la Fase Regular del Torneo Apertura 2021, con un total de 567 minutos disputados y 3 goles marcados, el neerlandés no jugará más con Santos, así lo confirmó su entrenador.

“No me voy a poner a enumerar, pero fueron varias cosas, así que seguramente no vamos a contar más con él. Alessio está separado del plantel por falta de disciplina, seguramente será una resolución que toma la directiva, pero no vamos a contar más con él”, declaró el DT uruguayo.

