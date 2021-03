Santos Laguna peleará por el liderato

Ciudad de México a 04 de Marzo de 2021.- Pumas recibe al Santos Laguna en el Estadio Olímpico Universitario.

Para los dirigidos por el argentino Lillini, significará otra oportunidad para romper con la mala racha de cuatro derrotas consecutivas.

Los Felinos, ubicados en la penúltima posición de la tabla general con apenas cinco puntos, deberán estar conscientes de que la fecha doble de esta semana será fundamental en sus aspiraciones a clasificar a la Liguilla o a la zona de Repechaje.

Encima los próximos dos rivales están dentro de los tres mejores en lo que lleva de jugada la fase regular, por lo que la situación para Lillini se plantea aún más complicada e incluso su puesto corre peligro en caso de tener resultados adversos esta semana.

Mientras que para Santos, llevarse un triunfo de Ciudad Universitaria le serviría para alcanzar al Cruz Azul.

Sin embargo, Fernando Gorriarán advirtió que Santos Laguna no se fía del mal paso que lleva Pumas, pues es un equipo que no hace mucho disputaba la Final. Aunque afirma que en la Jornada 9 el cuadro albiverde intentará sacar tres puntos a pesar de lo complicada que es la cancha de CU para los de la Comarca.

Siendo el actual subcampeón, no atraviesa por buen momento y eso lo tiene sumido en la parte baja de la clasificación, aunque eso no es motivo para dejarse llevar por las apariencias. “No dejan de ser grandes jugadores. Hace dos o tres meses peleaban por el título. No hay que descartar nada, sólo hacer nuestro trabajo”, destacó el uruguayo.

Minimizó la estadística que señala lo difícil que ha sido históricamente para los laguneros ganar en esa cancha, donde sólo han logrado tres triunfos y desde 2013 no lo consiguen: “Creo que, en lo personal, son sólo estadísticas. Nosotros pasamos por un buen momento, como equipo trabajamos para no cometer muchos errores; será duro, la altura, ser visitantes, enfrentar a un gran rival. Trataremos de hacer nuestro juego para traernos los tres puntos a casa”.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet