Santos Laguna despide a miembro del equipo de Almada

Torreón, Coahuila a 15 de Abril de 2021.- El cuadro de Santos Laguna de México anunció a separación del preparador físico Rubens Valenzuela, uno de los colaboradores del cuerpo técnico de Guillermo Almada desde su etapa en Uruguay.

El comunicado del club señala que esta salida se debe a una «violación del código de conducta institucional», por lo que no seguirá en filas del equipo Lagunero y así el ex entrenador de Barcelona SC pierde a uno de sus colaboradores más allegados.

El también ex preparador físico del cuadro ‘guerrero’ se pronunció en sus redes sociales «Ayer fui cesado de mi puesto de PF de Santos Laguna de México en una decisión de la directiva del club. Me voy orgulloso y satisfecho por mi trabajo realizado. No armo las maletas porque nunca las desarmo. Muchas veces tienes que pensar que no perdiste, sino que a ti te perdieron».

Ni el club ni la prensa han dado detalles de qué ocurrió para la salida de Valenzuela ni él ha comunicado si seguirá en otro equipo de cara a lo que resta de la temporada en México o en otra liga.

