Santos, el rey del repechaje

20 de Noviembre de 2020.- La fase de repechaje arranca este sábado 21 y con ella se obtendrán los cuatro boletos restantes para la Liguilla del Apertura 2020, en dónde ya esperan América, León, Pumas y Cruz Azul a los ganadores de las llaves entre Monterrey vs Puebla, Tigres vs Toluca, Chivas vs Necaxa y Santos vs Pachuca.

Es precisamente el cruce entre Guerreros y Tuzos el que luce más parejo de todos puesto que ambos terminaron la campaña regular con 25 unidades pero, por otro lado, existe una amplia distancia en lo que a partidos de repesca se refiere.

Santos es el rey del repechaje mientras que Pachuca cuenta con pobres antecedentes en esta fase de eliminación directa. Los laguneros han enfrentado la ronda previa a cuartos de final en tres ocasiones y en las tres salieron triunfantes, en cambio los hidalguenses solamente avanzaron en una de las cuatro ocasiones en que lo disputaron.

El primer antecedente para los comarcanos se dio en el Verano del 99 ante unos poderosos Tecos de la UAG y el marcador global fue de 7 por 5 en su favor. En el partido de ida, Santos se llevó el triunfo por goleada de 4-1 con anotaciones de Mariano Boasso, Hugo Ovelar en un par de ocasiones y Jared Borgetti. Por la causa estudiantil marcaron Roberto Carlos Palacios. En el encuentro de vuelta, Santos fue derrotado 3 goles por 4 pero se decretó el pase albiverde gracias marcador global. Los anotadores fueron Eustacio Rizo, Guillermo Hernández, Roberto Carlos Palacios y Rubén Da Silva por Tecos y por Santos firmaron Jared Borgetti, Joahan Rodríguez y José Antonio Noriega.

En el Verano 2002, los Guerreros encararon una serie pareja contra Tigres. El primer duelo, jugado en el Estadio Universitario, finalizó en empate a dos, con tantos albiverdes de Eduardo Lillingston y Mauricio Gallaga, por Tigres anotaron Enilton Menezes y Maurilio Thomas. Días más tarde, santistas y felinos empataron a uno en el segundo capítulo, con gol verdiblanco de Héctor Altamirano y del propio Thomas por los regios. Ante el empate global, Santos avanzó por su mejor posición en la tabla.

La más reciente ocasión en la que la escuadra albiverde encaró la reclasificación, se dio en el Clausura 2007, justo tras librar la lucha por la permanencia en Primera División.

Los Guerreros hicieron la hazaña de remontar, luego de caer por la mínima diferencia en los primeros 90 minutos gracias al gol de Braulio Luna, ganando en el Estadio Alfonso Lastras 2-0 con dianas de Fernando Ortiz y Walter Jiménez.

Es así que Santos no conoce el fracaso en fase de repesca y tiene una efectividad del cien por ciento por lo que se le puede llamar el ‘Rey de la repesca’. Está por enfrentar su cuarta fase pre clasificatoria y ahora en su nueva modalidad de juego a 90 minutos.

La obligación es la de ganar dentro del tiempo reglamentario o jugársela a serie de penales. ¿Seguirá el reinado de los laguneros? Eso solamente lo saben el destino y la pelota.

