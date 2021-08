Santiago Muñoz es nuevo jugador del Newcastle de la Premier League

⚔️ "Todo lo que me enseñaron aquí me lo llevo allá y me lo voy a seguir llevando a todos lados. Yo a donde vaya voy a ser un #Guerrero, y donde esté llevaré tatuado a Club Santos." ❤️🇳🇬 ¡Mucho éxito, @santi_mr10! ¡Siempre representando en #ModoGuerrero⚔️! pic.twitter.com/8ENU0ka3MK