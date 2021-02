Santiago Baños afirma que al primero que le ofrecieron disculpas fue a Federico Viñas

Ciudad de México a 25 de Febrero de 2021.- Las Águilas del América estuvieron en el ojo del huracán desde el sábado pasado cuando enfrentaron al Atlas, partido que perdieron en la mesa 3-0 por alineación indebida, esto debido a que Federico Viñas ingresó a la banca sin ser registrado.

Ante eso, el presidente del conjunto azulcrema, Santiago Baños, aseguró que lo primero que hicieron fue pedirle disculpas al jugador uruguayo.»A él (Federico Viñas) fue al primero que le ofrecimos una disculpa sincera, él entiende, sabe que situaciones como estas pueden llegar a pasar y ahí terminó el tema», comentó Baños.

Aseguró que lo sucedido en la jornada 7 ahí queda y que ya no harán nada ante ello: «No queremos sacar esto de contexto, al final del día esto se generó tras un error nuestro y preferimos tomar la decisión de no darle más vuelo a este asunto. Hay que aceptar la sanción, aunque no estemos de acuerdo con la magnitud del castigo».

Baños, comentó que en base al reglamento actuaron al respecto: «Hablé con la Comisión Disciplinaria y no soy quién para decir cómo se portaron, ellos se apegaron al reglamento. Cada quién ve por sus puntos y por lo que le conviene, en este caso Atlas también se apegó al reglamento».

Además platicó sobre el tema de Renato Ibarra y si perjudica esta acción en las negociaciones del ecuatoriano: «Renato Ibarra está prestado con opción a compra, si quieren que Renato siga en su equipo tendrán que ejercer la opción. Hay un contrato de por medio».

Sobre el canterano Naveda, el presidente azulcrema comentó: «Estoy feliz, tenemos que poner los jugadores en la tierra, sabíamos que Naveda nos podría dar porque cumple con lo necesario para participar con el club. Todavía le falta mucha experiencia y la va a ganar con el cuerpo técnico de Solari. Todavía es muy prematuro, pero ha avanzado mucho en poco tiempo».

Finalizó hablando sobre una posible convocatoria de Guillermo Ochoa para ser refuerzo en Tokyo 2020: «No me lo han pedido, pero tendríamos que sentarnos a analizar porque también hay Copa Oro, pero si Memo quiere representar a México en los juegos Olímpicos no le vería problema».

