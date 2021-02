Sánchez Cordero pide juicio imparcial contra Mario Marín, ex gobernador de Puebla

Ciudad de México a 04 de Febrero de 2021.- La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, pidió un juicio imparcial para Mario Marín, ex gobernador de Puebla, luego de que éste fuera detenido ayer. Aseguró que, sin importar de quién se trate, “todos debemos tener un proceso justo”.

“El caso del ex gobernador tiene que entrar en esta dinámica de ir contra la impunidad, tener juicio imparcial, que los tribunales realmente hagan su trabajo y los fiscales y avancen hacia el tema de disminuir, en lo más posible, los índices de impunidad”, señaló.

Durante La Mañanera, la funcionaria apuntó que la justicia es primordial para que exista un debido proceso y, en un futuro, se evite que este tipo de casos queden impunes. Por ello, pidió respetar el principio de la presunción de inocencia, pues es “una garantía de audiencia”.

“Aunque moleste, aunque digan que no, aunque en redes sociales digan ‘¿cómo es posible?’, tenemos que hacer realidad estos principios, la imparcialidad, la objetividad de los tribunales, si no, no podemos avanzar en la impartición de justicia”, indicó.