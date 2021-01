Sánchez Cordero explota contra doctor que deseo trombosis a AMLO

Ciudad de México a 28 de Enero de 2021.- El días pasado se hizo viral el comentario del cardiólogo Diego Araiza, quien luego de darse a conocer que el presidente AMLO tenía Covid-19, publicó una serie de medicamentos que le podían dar para provocar una trombosis.

Ante dichos comentarios, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, arremetió en su contra.

Fue muy lamentable y yo creo que ha violado un código de ética médica elemental, ¿es reprobable su conducta? La respuesta es sí y que violó normas éticas, por supuesto”, dijo.

Olga Sánchez Cordero no pudo evitar contener su enojo ante los comentarios del doctor.

A mí también me lastimó y me molestó muchisísimo este tipo de violencia, porque es violacion, y violación a normas escenciales éticas que un médico debe respetar, me enoja mucho”, agregó.

La secretaria de Gobernación aseguró que no se le puede quitar la licencia, pero lamentó que no haya tenido ética.

Aprovecho, todos los derechos, tienen límites y los límites son cuando afectan los derechos de terceros”, señaló.

Luego de su comentario, el doctor Diego Araiza ofreció una disculpa pública, sin embargo, Twitter suspendió su cuenta.

Quiero pedir una disculpa pública y aclarar que mi intención no era ofender o desear el mal a nadie. Lamento haber tomado con poca seriedad un tema tan sensible para los mexicanos”, escribió antes de perderla.

Comparte esto: Facebook

WhatsApp

Twitter