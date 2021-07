Sammy Pérez: Su salud se agrava, cuenta de hospital aumenta y exmanager habla de su novia.

Ciudad de México a 24 de julio de 2021.- Lamentablemente desde el fin de semana pasado, trascendió que Sammy Pérez resultó positivo a Covid-19 y fue hospitalizado por las complicaciones que la enfermedad le provocó, lo que también desencadenó en que el humorista fuera intubado.

Tras darse a conocer su estado de salud, la familia de Sammy utilizó las redes sociales del humorista para recaudar fondos para su hospitalización, y según el manager del artista Erick de Paz, esto sucedió luego de hacer un grupo de WhatsApp con la familia, pareja y miembros del equipo de trabajo de Sammy para ver estrategias y lograr recaudar dinero pronto y así pagar una deuda que ya asciende a los 500 mil pesos.

Sin embargo a la par salió un evento anunciado que supuestamente reuniría a muchos comediantes como Bettina Salazar y Roberto Tello, entre otros, para ofrecer un show en apoyo a Sammy, pidiendo un donativo de 200 pesos.

Esto encendió las alarmas pues en entrevista para ‘De Primera Mano’ estos comediantes comentaron que no estaban enterados de que iban a participar en tal evento y comenzaron a manejarse muchos nombres de quiénes estarían detrás del show y las intenciones que tendrían al recaudar el dinero, pues existía mucha incertidumbre, ya que la familia y el manager no daban datos del hospital en el que se encuentra internado, por lo que se desataron una ola de declaraciones en donde hasta salió a relucir un audio de Sammy hablando supuestamente sobre su exmanager Gabriel Suárez ‘El Dandy’.

En el audio se le escucha decir a Sammy, »al internet mete páginas falsas que yo no manejo, él las está manejando. Nomás está colgándose de mi fama, nomás está robando mi identidad el señor.

El amigo fue a mi casa a reclamarme, que yo ando hablando mal de él, que yo no pago… sabe dónde vivo». Es por ello que ‘El Dandy’ exigió su derecho de réplica y dijo, »decían que yo estaba organizando el evento, yo no tengo nada que ver.

Están un poco molestos porque yo hice un comunicado en donde yo decía que se le apoyara directamente al hospital, más no a los familiares para no tener malos entendidos como hasta ahorita se están haciendo, entonces empezaron a mandar un audio donde Sammy habla sobre una persona, no sé a quién se refiera, me lo adjudicaron a mi, me etiquetaron y me pusieron, ‘para que se le acabe la carrera al Dandy’, gente oportunista.

Obviamente yo sabía dónde vivía porque tenemos un departamento que actualmente se sigue pagando la cuenta, Sammy lo dejó de pagar y yo lo estoy pagando actualmente», replicó.

Exmanager de Sammy habla de su novia:

Además, ‘El Dandy’ fue cuestionado sobre la actual pareja de Sammy y sorprendió con sus declaraciones, pues fue a través de él que Sammy la conoció, »yo tengo una amiga que participó en una de mis películas y ella siempre me pedía el número de Sammy, yo no se lo quería dar la verdad porque Sammy me dijo que no se lo diera por situaciones, la chica volvió a venir conmigo porque se quedó en el departamento de Sammy, ahí le pidió el número y después Sammy se fue a Guadalajara a una presentación y ahí le llevó a la supuesta prima, que no es su prima».

Y continuó dejando entrever que la actual novia de Sammy está por interés, »Imagínense ustedes mismos, yo lo voy a dejar a cada quien. Se hicieron novios creo que un jueves, un miércoles y el sábado ya se iban a casar por el civil, y luego ya no tuve contacto con él.

Después, él tenía otra novia, le reenvío un mensaje pidiéndole mi número… sé por la persona que me la presentó (a Zully) que es edecán o modelo, yo la verdad me enteré que es de otro tipo de vida, pues ustedes chequen, ¿conoce a Sammy un día y para el sábado ya se van a casar? No tiene ni dinero, la verdad Sammy iba al día», declaró.

Incluso, comentó lo que sucedió con la exnovia de Sammy con quien según ‘El Dandy’, sí se iba a casar. Una respuesta que los fans del comediante querían saber pues desde que anunció su relación con su actual pareja, preguntaron qué había sucedido con su ex, »él ya tenía una novia que justamente se llamaba Zully, ellos sí se iban a casar y después de que la chica apareció (terminaron) y lo engancharon tan bien que es más, Bettina Salazar también me dijo… a todos nos bloqueó del Whats para que no tuviéramos comunicación con Sammy.

Ya no tuve comunicación (con él), hasta después que su ex me habló para decirme que me había mandado un mensaje y hasta ahí quedó y hace 15 días fue cuando hablamos de los muebles que hay en el departamento porque tenía una deuda de 12 mil pesos que yo ya pagué», explicó.

‘Risas por Sammy’ estaba anunciado para suceder este 23 de julio y se sabe que el evento sí se llevó a cabo con la presencia de sus sobrinos, uno de ellos quien respondió también a la polémica de Eugenio Derbez, quien fue criticado en redes sociales por no brindarle apoyo a quien fue un gran colaborador dentro de sus programas más exitosos y confirmó que sí recibieron apoyo económico de su parte, además de un apoyo de rehabilitaciones de pulmón para cuando Sammy se recupere, »estoy en contacto con gente cercana a él, están apoyando en este momento, apoyaron.

Obviamente las cuentas siguen creciendo y de igual forma nos comentaron que ya tienen una rehabilitación pulmonar», señaló el sobrino de Sammy en ‘DPM’.

Pero al mismo tiempo que se realizó este evento, el manager de Sammy indicó que su salud empeoró en estas horas y escribió, »hoy dimos un paso hacia atrás, volvieron a colocar a Sammy boca abajo, tuvo algunas complicaciones, las cuales nos hizo retroceder en el proceso. Tú puedes Sammy, tienes que vencer a esta enfermedad», finalizó.

