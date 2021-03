Salud Municipal lleva sus servicios a Fovissste La Rosita

· Se realizaron consultas médicas, dentales y de nutrición a la población.

· En el área veterinaria se aplicaron 92 vacunas antirrábicas a las mascotas.

Torreón, Coahuila a 06 de Marzo de 2021.- La Dirección de Salud Pública Municipal, este sábado llevó todos sus servicios de salud a la colonia Fovissste La Rosita con la finalidad de que la población no se exponga al COVID, atendiendo todos los protocolos sanitarios establecidos por el Subcomité de Salud de La Laguna, beneficiando a más de cien personas.

“Con estas acciones llevamos los servicios de salud a la gente que, por motivos de la pandemia, ha perdido su trabajo y se le dificulta la movilidad para atender su salud. Pensando en todos los torreonenses, se les lleva prácticamente a la puerta de su casa, los servicios que tiene la Dirección de Salud”, manifestó Manuel Acuña Cepeda, titular del área.

La jornada de salud se realizó en la plaza del sector, observando en todo momento las normas sanitarias estipuladas por el Subcomité de Salud en La Laguna, los torreonenses acudieron a checar su salud y la de sus mascotas.

Se otorgaron sin costo 10 consultas médicas,1 dental, 6 atenciones de enfermería, 4 consultas de nutrición, 9 vacunas de la influenza, se entregaron 5 vales para realizarse mastografías, además en el área veterinaria, se aplicaron 92 vacunas antirrábicas a las mascotas de los habitantes del sector.

Salud Municipal hace un llamado a la población a no bajar la guardia ante el COVID-19, usar en todo momento el cubrebocas, gel antibacterial, lavarse constantemente las manos, mantener sana distancia y no salir a la calle de no ser estrictamente necesario.

