Salma Hayek confiesa que ha sufrido bullying por ser chaparrita

(AGENCIAS) 05 de Febrero de 2021.- Salma Hayek ha demostrado que a sus 54 años se encuentra en su mejor momento y que su belleza no expira, prueba de ello son las constantes fotografías que suele compartir en sus redes sociales, sin embargo, la actriz confesó haber sufrido bullying durante toda su vida por ser una persona de baja estatura.

En una entrevista con la revista estadounidense Variety, la mexicana habló de sus próximos proyectos que en breve se estrenaran en la pantalla grande, entre ellos, su debut en el universo cinematográfico de Marvel con la cinta Eternals, en la que interpretará a Ajax, personaje que en la película será el líder de los alienígenas con superpoderes que viven en secreto en el planeta Tierra.

Pero también reveló haber sido víctima de bullying por su apariencia física. «Soy muy bajita. He sufrido bullying toda mi vida por ser bajita. Y de repente, no importa. Eres un superhéroe en el universo Marvel, eso me conmovió», declaró la actriz.

Confesó que al inicio de su carrera, las personas le hablaban acerca de lo complicado que era sentirse empoderada en el medio debido a los fuertes estereotipos. «Fue empoderador… (Al principio de mi carrera) Me dijeron: ‘Aquí nunca te sucederá’. Ahora estoy representando. No es porque me esté poniendo un traje, pero hoy tenemos derecho a ser superhéroes. También tengo 54 años, así que hubo algo realmente conmovedor, no sólo para mí, sino para todo, por todos los estereotipos. (Me decían) Ella no es sexy. ¿Tú sabes qué estoy diciendo? Ella no es sexy en absoluto», agregó.

Salma Hayek confesó sentirse emocionada de trabajar para una franquicia de Marvel y mencionó que «fue empoderador» verse en el espejo transformada en Ajax.

«Yo no sabía nada de eso. Soy muy afortunada. Tengo una amiga mexicana y ella es la mayor fan de Marvel que puedas imaginar. Mi problema fue que juré guardar el secreto porque fui una de las primeras personas que contrataron, pero tuve que mantenerlo en secreto durante mucho, mucho tiempo”.

“Entonces, cuando recibí la llamada, les dije: ‘Lo confieso. Eventualmente sabré todo lo que hay que saber, pero ¿qué son los Eternos? ¿Existen en los cómics? No sé quién es Ajax ‘ Y luego me explicaron todo», explicó.

